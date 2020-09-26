«Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 26 сентября 2020 года

В 3-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет с «Эвертоном». Встреча, которая пройдет 26 сентября на лондонском стадионе «Селлхерст Парк», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» успешно сохранил прописку в элите по итогам прошлого сезона, но заканчивал чемпионат 8-матчевой безвыигрышной серией, где первые семь были проигрышными.

В предсезонке «орлы» провели четыре спарринга, выиграв в трех при одной мировой. Правда, все виктории были добыты над коллективами из низших лиг.

Текущее первенство «стекольщики» начали просто блестяще, выиграв оба стартовых поединка. В первом туре они дома одолели «Саутгемптон» (1:0), а затем прервали 14-матчевую беспроигрышную серию «МЮ», одолев его в гостях со счетом 3:1.

Пока единственный негатив в этом сезоне — вылет из 1/32 финала Кубка лиги. На этой стадии лондонцы по пенальти уступили в гостях «Борнмуту» (0:0, пен. 10:11).

«Эвертон»

«Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками, оказавшись далеко от еврокубковой зоны.

В межсезонье ливерпульский клуб сыграл два контрольных матча против соперников из низших лиг Англии, где раз праздновал викторию и раз сыграл вничью.

Календарь и таблица АПЛ

А во всех официальных играх этого сезона «ириски» только побеждали. В АПЛ они на старте турнира в Лондоне одолели 1:0 «Тоттенхэм», а во втором туре дома с дебютным голом новичка Хамеса Родригеса разгромили 5:2 «Вест Бромвич».

Все прогнозы на АПЛ

Параллельно дружина Карло Анчелотти успешно выступает и в Кубке лиги, где поочередно крупно обыграла в 1/32 и 1/16 финала турнира представителей низших дивизионов «Солфорд» (3:0) и «Флитвуд» (5:2).

Отметим, что «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон» в 11 последних очных противостояниях в АПЛ (6 ничьих и 5 поражений). В минувшем сезоне «ириски» дома победили (3:1), а в Лондоне была мировая — 0:0.

Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 2.15.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.44

В восьми из десяти последних встреч этих соперников не было голов до 30-й минуты. Прогнозируем, что и в данной игре в этот период забитых мячей мы не увидим.

Наши прогноз и ставка на эту игру — до 30-й минуты не будет забитых мячей за 1.80. 0