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    «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
    «Эвертон»
    В 3-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет с «Эвертоном». Встреча, которая пройдет 26 сентября на лондонском стадионе «Селлхерст Парк», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» успешно сохранил прописку в элите по итогам прошлого сезона, но заканчивал чемпионат 8-матчевой безвыигрышной серией, где первые семь были проигрышными.

    В предсезонке «орлы» провели четыре спарринга, выиграв в трех при одной мировой. Правда, все виктории были добыты над коллективами из низших лиг.

    Текущее первенство «стекольщики» начали просто блестяще, выиграв оба стартовых поединка. В первом туре они дома одолели «Саутгемптон» (1:0), а затем прервали 14-матчевую беспроигрышную серию «МЮ», одолев его в гостях со счетом 3:1.

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  • 20/09/2020

    • Пока единственный негатив в этом сезоне — вылет из 1/32 финала Кубка лиги. На этой стадии лондонцы по пенальти уступили в гостях «Борнмуту» (0:0, пен. 10:11).

    «Эвертон»

    «Эвертон» предыдущий сезон чемпионата Англии закончил на 12-м месте с 49 очками, оказавшись далеко от еврокубковой зоны.

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    • В межсезонье ливерпульский клуб сыграл два контрольных матча против соперников из низших лиг Англии, где раз праздновал викторию и раз сыграл вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    А во всех официальных играх этого сезона «ириски» только побеждали. В АПЛ они на старте турнира в Лондоне одолели 1:0 «Тоттенхэм», а во втором туре дома с дебютным голом новичка Хамеса Родригеса разгромили 5:2 «Вест Бромвич».

    Все прогнозы на АПЛ

    Параллельно дружина Карло Анчелотти успешно выступает и в Кубке лиги, где поочередно крупно обыграла в 1/32 и 1/16 финала турнира представителей низших дивизионов «Солфорд» (3:0) и «Флитвуд» (5:2).

    Отметим, что «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон» в 11 последних очных противостояниях в АПЛ (6 ничьих и 5 поражений). В минувшем сезоне «ириски» дома победили (3:1), а в Лондоне была мировая — 0:0.

    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.44

    В восьми из десяти последних встреч этих соперников не было голов до 30-й минуты. Прогнозируем, что и в данной игре в этот период забитых мячей мы не увидим.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — до 30-й минуты не будет забитых мячей за 1.80. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 26 сентября 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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