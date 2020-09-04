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    Оборвут ли Нидерланды победную серию Польши?

    Нидерланды — Польша. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Польша
    Нидерланды стали финалистом прошлой Лиги наций
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Нидерландов будет принимать команду Польши. Встреча пройдет 4 сентября в Амстердаме на «Кройф Арена». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Польша.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1 04 Сентября 2020 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Польша Польша
  • Варшава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    Нидерланды

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Нидерландов также выступала в Лиге A.

    В группе с Францией и Германией она заняла первое место, благодаря чему вышел в финал четырех турнира, где проиграл в финале Португалии.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на второй строчке в группе, пропустив вперед Германию, но все-таки вышла в финальную часть первенства.

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    За последние шесть поединков «Оранжевые» выиграли пять раз при одной ничьей. Тем не менее, нужно отметить, что сборную уже не возглавлял Рональд Куман, ушедший в «Барселону».

    Польша

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Польши заняла предпоследнее, третье место в своей группе Лиги A. Команда финишировала ниже Португалии и Италии.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на первой позиции из шести. «Кадра» финишировала выше Австрии, Сев. Македонии, Словении, Израиля и Латвии.

    В предыдущих четырех поединках поляки обыгрывали своих соперников. Все они пришлись на континентальный отбор.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а в итоге матч выиграют Нидерланды за 3,90. 0

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    Нидерланды — Польша. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года. Прогноз на Нидерланды — Польша. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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