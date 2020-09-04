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    «Гуанчжоу Эвергранд» победит разгромно?

    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Китая 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули»
    Андерсон Талиска
    В девятом туре китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» 4 сентября сыграет с «Гуанчжоу Фули». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули».

    «Гуанчжоу Эвергранд»

    «Гуанчжоу Эвергранд» занимает первое место в группе А чемпионата Китая, выиграв шесть игр при одной мировой и одном фиаско.

    Команда в этих играх забила 21 мяч (лучший показатель во всей лиге) и пропустил всего семь раз, что является вторым показателем в лиге.

    На данный момент у «китайских тигров» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они три встречи выиграли и одну завершили вничью.

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    • Одолеть удалось в этот период «Хенань Цзянье» (3:1), «Цзянсу Сунин» (2:1) и «Шанхай Шэньхуа» (4:1), мировая была с «Далянь Про» (2:2).

    «Гуанчжоу Фули»

    «Гуанчжоу Фули» идет шестым в группе А чемпионата Китая, имея на своем счету семь очков (две победы при одной ничьей и пяти поражениях).

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    У коллектива один из самых низких показателей по забитым мячам, удалось отметиться лишь шестью голами в восьми играх, пропустили аж 20 (второй с конца показатель по всей лиге).

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    • «Сине-белые» проиграли свои две последние встречи. Сперва они с разгромным счетом 1:5 были повержены «Шаньдун Лунэн», а в своей последней проведенной игре они уступили 0:2 «Шеньчженю».

    Отметим, что перед этим команда одержала две виктории, поочередно переиграв «Шанхай Шэньхуа» (3:2) и «Далянь Про» (1:0).

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    «Гуанчжоу Эвергранд» выиграл последние пять официальных матчей у «Гуанчжоу Фули». В последней их встрече был разгром — 5:0.

    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Гуанчжоу Эвергранд» — 19.00, победа «Гуанчжоу Фули» — 5.85, ничья — 9.30.

    Команды находятся в разных весовых категориях. Прогнозируем, что «Гуанчжоу Эвергранд» победит с внушительной разницей. Наша ставка на этот поединок — П1 с форой (-2,5). 0

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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Китая 4 сентября 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Гуанчжоу Фули». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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