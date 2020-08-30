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    Сможет ли Слуцкий продлить победную серию?

    «Рубин» — «Тамбов». Прогноз (2.09) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Тамбов»
    Леонид Слуцкий
    Казанский «Рубин» сыграет против «Тамбова» в рамках шестого тура чемпионата России. Матч состоится 30 августа, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    Начало сезона получилось для «Рубина» довольно нервным. Вопреки ожиданиям, свою первую победу команда Леонида Слуцкого одержала только в третьем туре. Перед этим же «Рубин» уступил «Локомотиву» и «Сочи», а также сыграл вничью с «Уралом».

    Однако стоит отметить одну важную деталь: по игре «Рубин» оставил очень неплохое впечатление. Ошибки, разумеется, были (а еще были серьезные ошибки со стороны арбитров, и явно не в пользу «Рубина»), но прогресс в игре казанской команды невозможно не отметить.

    И в первую очередь, это касается нападения. Если за весь прошлый сезон «Рубин» забил в 30 турах 18 мячей, то сейчас, после пяти встреч, в его активе уже восемь голов.

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    Ну и в подтверждение вышесказанного — победы над ЦСКА и «Уфой». Интересно, что в игре с уфимцами «Рубин» впервые за два года сумел забить больше двух мячей. Два мяча в ворота ЦСКА тоже свидетельствуют о позитивных изменениях в игре команды.

    «Тамбов»

    После пяти туров команда Сергея Первушина набрала только три очка, обыграв в середине августа «Химки». В остальном же результаты у «Тамбова» плачевные, но этому есть вполне логичное объяснение.

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    После небольшой паузы между сезонами «Тамбов» уже успел сыграть с «Ростовом», ЦСКА, «Зенитом» и ФК «Сочи», которому даже без Кокорина вполне по силам побороться за место в еврокубках.

    В общем, пока рано говорить, что «Тамбов» безнадежен и сто процентов так и будет болтаться где-то на задворках турнирной таблице. Команде явно не повезло с календарем. Другой вопрос, что большое количество поражений за короткий промежуток времени все равно морально давит, а это нередко сказывается и на игре.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на то, что «Рубин» пока не может похвастаться супер стабильностью, фаворит в данном матче очевиден. На победу хозяев можно поставить за коэффициент 1,77, на гостей — за 5,80.

    И судя по настрою «Рубина», «Тамбов», скорее всего, снова проиграет. К слову, у «Рубина» впервые за долгое время есть шикарный шанс выиграть три матчу кряду.

    Это РПЛ, здесь, в принципе, может произойти что угодно, однако сейчас все-таки есть смысл поставить на победу «Рубина», который под руководством Слуцкого стал играть заметно лучше и агрессивнее.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Рубина» больше 1,5 за 2,09. Во-первых, дважды от казанцев пропустил даже Акинфеев, ну и «трёшка» в ворота упертой «Уфы» тоже достаточно серьезный аргумент. 0

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    «Рубин» — «Тамбов». Прогноз (2.09) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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