«Рубин» — «Тамбов». Прогноз (2.09) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года

Казанский «Рубин» сыграет против «Тамбова» в рамках шестого тура чемпионата России. Матч состоится 30 августа, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Тамбов».

«Рубин»

Начало сезона получилось для «Рубина» довольно нервным. Вопреки ожиданиям, свою первую победу команда Леонида Слуцкого одержала только в третьем туре. Перед этим же «Рубин» уступил «Локомотиву» и «Сочи», а также сыграл вничью с «Уралом».

Однако стоит отметить одну важную деталь: по игре «Рубин» оставил очень неплохое впечатление. Ошибки, разумеется, были (а еще были серьезные ошибки со стороны арбитров, и явно не в пользу «Рубина»), но прогресс в игре казанской команды невозможно не отметить.

И в первую очередь, это касается нападения. Если за весь прошлый сезон «Рубин» забил в 30 турах 18 мячей, то сейчас, после пяти встреч, в его активе уже восемь голов.

Календарь и таблица РПЛ

Ну и в подтверждение вышесказанного — победы над ЦСКА и «Уфой». Интересно, что в игре с уфимцами «Рубин» впервые за два года сумел забить больше двух мячей. Два мяча в ворота ЦСКА тоже свидетельствуют о позитивных изменениях в игре команды.

«Тамбов»

После пяти туров команда Сергея Первушина набрала только три очка, обыграв в середине августа «Химки». В остальном же результаты у «Тамбова» плачевные, но этому есть вполне логичное объяснение.

После небольшой паузы между сезонами «Тамбов» уже успел сыграть с «Ростовом», ЦСКА, «Зенитом» и ФК «Сочи», которому даже без Кокорина вполне по силам побороться за место в еврокубках.

В общем, пока рано говорить, что «Тамбов» безнадежен и сто процентов так и будет болтаться где-то на задворках турнирной таблице. Команде явно не повезло с календарем. Другой вопрос, что большое количество поражений за короткий промежуток времени все равно морально давит, а это нередко сказывается и на игре.

Прогноз и ставка

Несмотря на то, что «Рубин» пока не может похвастаться супер стабильностью, фаворит в данном матче очевиден. На победу хозяев можно поставить за коэффициент 1,77, на гостей — за 5,80.

И судя по настрою «Рубина», «Тамбов», скорее всего, снова проиграет. К слову, у «Рубина» впервые за долгое время есть шикарный шанс выиграть три матчу кряду.

Это РПЛ, здесь, в принципе, может произойти что угодно, однако сейчас все-таки есть смысл поставить на победу «Рубина», который под руководством Слуцкого стал играть заметно лучше и агрессивнее.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Рубина» больше 1,5 за 2,09. Во-первых, дважды от казанцев пропустил даже Акинфеев, ну и «трёшка» в ворота упертой «Уфы» тоже достаточно серьезный аргумент. 0