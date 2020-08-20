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    Выбьет ли НСИ своего первого соперника в еврокубках?

    «НСИ Рунавик» — «Барри Таун». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «НСИ Рунавик» — «Барри Таун»
    Клеминт Ольсен
    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Барри Таун».

    «НСИ Рунавик»

    «НСИ Рунавик» возьмет старт в еврокубках уже 14 раз в своей истории, но ни разу не проходил ни одного этапа.

    В 26 поединках на евроарене «желто-черные» дважды выиграли при двух ничьих и 22 поражениях, забив за все время 15 мячей, пропустили — 74.

    В минувшем сезоне в предварительном раунде Лиги Европы «пчелы» были выбиты североирландской «Баллименой Юнайтед», проиграв в гостях 0:2, а дома сыграв вничью 0:0.

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    На внутренней арене НСИ находится на четвертой позиции, набрав после 17 матчей 35 очков, проигрывая лидеру первенства уже 11 баллов.

    «Барри Таун»

    «Драконы» в минувшем сезоне стали четвертыми в валлийском первенстве, заработав в 25 матчах 42 очков, отстав от лидера на 14 баллов.

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    Для «Барри Тауна» это будет 12-е участие на евроарене. После длительного перерыва с сезоне 2003/04, команда в прошлом году вернулась в еврокубки.

    На аналогичной стадии этого турнира валлийцы были выбиты «Клифтонвиллом» из Северной Ирландии, после домашних 0:0, «драконы» уступили в гостях 0:4.

    Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Барри Таун»

    Так как поединок пройдет на Фарерах, прогнозируем, что в следующий раунд пройдут именно хозяева. Наши прогноз и ставка: проход НСИ. 0

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    «НСИ Рунавик» — «Барри Таун». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 20 августа 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «Барри Таун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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