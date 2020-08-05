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    Поднимется ли «Юргорден» в топ-3?

    «Варберг Боис» — «Юргорден». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Швеции 5 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Варберг Боис» — «Юргорден»
    «Юргорден» идет на четвертом месте
    В среду, 5 августа, в рамках 13-го тура чемпионата Швеции по футболу «Варберг Боис» на «Энерги Арена» в Варберге сыграет с «Юргорденом». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Варберг Боис» — «Юргорден».

    «Варберг Боис»

    По итогам 12 туров «Варберг Боис» занимает седьмое место в таблице. Команда набрала 16 очков, что позволяет ей оставаться в середине.

    Примечательно, что отставание от еврокубковой зоны и отрыв от зоны плей-офф за выживание идентично. Третья позиция — плюс пять баллов, 14-я — минус пять.

    Коллективу все же стоит больше думать о том, как прежде всего не упасть, а не подняться, ведь в четырех предыдущих матчах он не знает побед. Правда, было лишь одно поражение.

    «Юргорден»

    После 12 проведенных туров «Юргорден» с 16 набранными баллами находится на четвертом месте в турнирной таблице. отставание от третьей еврокубковой позиции — всего на один балл.

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    • Поэтому в случае победы команда может подняться в топ-3. Между тем отставание от лидера и второго строчки составляет четыре пункта.

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    Нынешняя форма коллектива позволяет ему рассчитывать на дальнейший прогресс, ведь он не знает поражений уже три матча. При этом в двух из них были одержаны победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Юргорден» выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 2,50. 0

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    «Варберг Боис» — «Юргорден». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Швеции 5 августа 2020 года. Прогноз на «Варберг Боис» — «Юргорден». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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