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    «Уфа» продлит свою серию?

    «Уфа» — «Динамо». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Динамо»
    Футболисты «Уфы»
    В 29 туре российской Премьер-лиги состоится матч между «Уфой» и «Динамо». Место встречи — стадион «Нефтяник». Начало поединка в 18:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 18:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.70
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    «Уфа»

    «Уфа» сыграла 28 матчей и по итогам этих встреч клуб занимает 7 место. В активе хозяев 37 очков.

    8 матчей подряд длится беспроигрышная серия «уфимцев» в РПЛ. Правда, в период послекарантинного футбола команда в основном играла вничью — лишь две победы за 6 игр.

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    • «Уфа» в прошлом туре сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), а перед этим было перемирие с «Уралом» и победа над «Ростовом» (1:2). Также вспомним нулевую мировую с «Рубином» (0:0).

    «Динамо»

    «Динамо» отстает от «Уфы» на два пункта, при этом у гостей есть игра в запасе. Так что на финише сезона клуб может улучшить свою позицию в РПЛ.

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    Для этого надо побеждать, но при этом команда выиграла только раз в пяти турах. В 28 туре она выиграли у «Крыльев Советов» (2:0). Перед этим подопечные Новикова проиграли тульскому «Арсеналу» 0:1 и уступили 2:1 «Уралу».

    В четырех из пяти последних матчей с участием «Динамо» забивалось не более двух мячей. Отметим, что «сине-белые» — одна из самых малозабиваемых команд РПЛ. На ее счету 24 гола. Худший результат — 17 у «Рубина».

    Прогноз

    «Уфа» очень долго не проигрывает и вполне неплохо показала себя в последних турах. «Динамо» одержало победу, прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате. Однако по результатам все-таки «уфимцы» кажутся немного лучше.

    Календарь и таблица РПЛ

    Коэффициенты на эту игру равны — 2.75 и 2.75, на ничью дают 3.20.

    В первом круге коллективы сыграли по нулям. Мы предлагаем поставить на то, что «Уфа» как минимум не проиграет в этом матче. Прогноз — Ф1 (0) за 1.92. 0

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    «Уфа» — «Динамо». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 16 июля 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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