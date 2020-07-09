«Атлетик» — «Севилья». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Ла Лиги 9 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» 9 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Севилья».

«Атлетик»

На данный момент клуб из Страны Басков имеет в своей копилке 48 очков, благодаря чему он находится на 8 месте в таблице и пытается отыграть 3 балла у соперника из зоны еврокубков.

В ходе двух стартовых игр после возобновления чемпионата Испании «Атлетик» скатал вничью с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2).

Первая победа в этом отрезке была добыта красно-белыми во встрече с «Бетисом» (1:0), но уже в следующем туре команда Гаиски Гаритано оказалась слабее «Барсы» (0:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

В двух других поединках «Атлетик» выглядел уверенно, благодаря чему обыграл «Мальорку» (3:1) и «Валенсию» (2:0). В 34-м туре клуб из Бильбао минимально уступил «Реалу» (0:1).

«Севилья»

Команда из одноименного города располагается в топ-4 турнирной таблицы и занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов, имея на своем счету 60 очков.

В первом матче после возобновления сезона «Севилья» в родных стенах добыла победу над принципиальным соперником «Бетисом» (2:0).

А вот в четырех следующих турах подопечные Юлена Лопетеги сыграли вничью. Миром севильцы разбежались с «Леванте» (1:1), «Барсой» (0:0), «Вильярреалом» (2:2) и «Вальядолидом» (1:1).

Ничейный отрезок «Севилья» прервала победой над «Леганесом» (3:0). В последнем матче красно-белые одержали верх над «Эйбаром» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 3.05, а на победу «Севильи» — 2.65.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1.95. 0