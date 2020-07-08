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    На что рассчитывать «Вест Хэму» в домашней игре?

    «Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч АПЛ 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Бернли»
    Деклан Райс
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 8 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Июля 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 20:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    В финальном отрезке чемпионата Англии лондонская команда ведет активную борьбу за спасение. В турнирной таблице она идет 16 с 31 баллом на счету.

    В последних четырех матчах перед паузой «Вест Хэм» усугубил свое положение тремя проигрышами. Сперва «молотобойцы» уступили «Ман Сити» (0:2) и «Ливерпулю» (2:3).

    А после победы над «Саутгемптоном» (3:1) команда Дэвида Мойеса потерпела поражение от «Арсенала» (0:1).

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    В ходе возобновления АПЛ «железные» потеряли очки в матчах с «Вулверхэмптоном» (0:2) и «Тоттенхэмом» (0:2). Позже «Вест Хэм» переиграл «Челси» (3:2) и разошелся миром с «Ньюкаслом» (2:2).

    «Бернли»

    Сейчас команда из одноименного города находится на девятом месте в таблице чемпионата с 46 очками, но к еврокубковой зоне ей подобраться уже нереально.

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    • Перед вынужденной паузой «Бернли» заработал 9 баллов в пяти встречах АПЛ. В 25-м туре подопечные Шона Дайча скатали в ничейку с «Арсеналом» (0:0).

    Затем бордовые одержали верх над «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:0). Позже этот коллектив разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1).

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    Рестарт сезона начался для команды с разгрома от «Ман Сити» (0:5). Затем «Бернли» победил «Уотфорд» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). В последнем туре он заработал 1 балл в дуэли с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 3.45, а на победу «Бернли» — 3.95.

    В родных стенах лондонский клуб, бьющийся за спасение, попытается переиграть «Бернли». Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» победит хотя бы в одном тайме за 1.58. 0

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    «Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч АПЛ 8 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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