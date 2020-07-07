ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы Без Фирмино «Ливерпуль» действовал неубедительно в атаке«Ливерпуль» должен беспокоить нынешний резерв команды Футболисты «Баварии» с трофеем«Бавария» творит историю. Мюнхенцы нацелились на еще один требл
  • 14:19
    • Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»
  • 14:01
    • Федун может изменить полномочия Цорна
  • 13:48
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником
  • 13:20
    • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ не будут перенесены на нейтральные стадионы
  • 11:36
    • У 11 игроков брестского «Динамо» выявлен коронавирус
  • 09:59
    • Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери
  • 22:27
    • «Зенит» выиграл у «Краснодара» и оформил чемпионство
    Все новости спорта

    Пропустит ли «Сельта» от «Атлетико» много?

    «Сельта» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Ла Лиги 7 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Сельту Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Атлетико»
    Жоау Феликс
    В 35 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 7 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 07 Июля 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    Футбольный клуб из города Виго имеет в своем активе 35 очков, благодаря чему он опережает команды из зоны вылета на 6 пунктов.

    В первой игре после возобновления чемпионата «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала» (0:1), а через неделю она скатала вничью с «Вальядолидом» (0:0).

    В матче с «Алавесом» команда Оскара Гарсии покуражилась, забив шесть безответных голов (6:0), после чего «кельты» одолели «Реал Сосьедад» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 32-м туре Примеры «Сельта» вырвала ничью у «Барселоны» (2:2). Но 30 июня клуб из Виго был разбит «Мальоркой» (5:1). В недавнем поединке с «Бетисом» соперники разошлись миром (1:1).

    «Атлетико»

    В 34-х турах Ла Лиги коллектив из столицы Испании набрал 62 очка. В таблице чемпионата он замыкает топ-3 сильнейших клубов.

  • Сыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • Вновь появилась информация о возможном уходе Лионеля Месси
  • 04/07/2020

    • После возобновления сезона «Атлетико» еще никому не проигрывал. В первом матче этого отрезка команда Диего Симеоне разошлась миром с «Атлетиком» (1:1).

    В четырех следующих поединках «матрасники» разгромили «Осасуну» (5:0), а также обыграли «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В 33-м туре «Атлетико» на «Камп Ноу» скатал вничью с «Барсой» (2:2). В последнем на данный момент матче команда Симеоне легко разобралась с «Мальоркой» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью — 3.15, а на победу «Атлетико» — 2.05.

    После возобновления чемпионата мадридцы забивают много и демонстрируют хорошие результаты. Эта тенденция должна сохраниться и в поединке с командой из низов таблицы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1 за 1.65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Леванте — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Тамбов»
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
    • Вчера в 00:45     Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»
  • Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
    • Вчера в 02:53     Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сельта» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Ла Лиги 7 июля 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры