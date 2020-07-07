«Сельта» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Ла Лиги 7 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 7 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетико».

«Сельта»

Футбольный клуб из города Виго имеет в своем активе 35 очков, благодаря чему он опережает команды из зоны вылета на 6 пунктов.

В первой игре после возобновления чемпионата «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала» (0:1), а через неделю она скатала вничью с «Вальядолидом» (0:0).

В матче с «Алавесом» команда Оскара Гарсии покуражилась, забив шесть безответных голов (6:0), после чего «кельты» одолели «Реал Сосьедад» (1:0).

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В 32-м туре Примеры «Сельта» вырвала ничью у «Барселоны» (2:2). Но 30 июня клуб из Виго был разбит «Мальоркой» (5:1). В недавнем поединке с «Бетисом» соперники разошлись миром (1:1).

«Атлетико»

В 34-х турах Ла Лиги коллектив из столицы Испании набрал 62 очка. В таблице чемпионата он замыкает топ-3 сильнейших клубов.

После возобновления сезона «Атлетико» еще никому не проигрывал. В первом матче этого отрезка команда Диего Симеоне разошлась миром с «Атлетиком» (1:1).

В четырех следующих поединках «матрасники» разгромили «Осасуну» (5:0), а также обыграли «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1).

В 33-м туре «Атлетико» на «Камп Ноу» скатал вничью с «Барсой» (2:2). В последнем на данный момент матче команда Симеоне легко разобралась с «Мальоркой» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью — 3.15, а на победу «Атлетико» — 2.05.

После возобновления чемпионата мадридцы забивают много и демонстрируют хорошие результаты. Эта тенденция должна сохраниться и в поединке с командой из низов таблицы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1 за 1.65. 0