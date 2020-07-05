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    Дома «Вильярреал» постарается сыграть с «Барсой» на равных

    «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Ла Лиги 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Барселона»
    Жерар Морено
    В 34 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 5 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 05 Июля 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Вильярреал»

    Испанский клуб, базирующийся в провинции Кастельон, сумел ворваться в зону Лиги Европы с 54 очками на счету. От зоны ЛЧ его отделяют всего 3 балла.

    На вынужденную паузу «Вильярреал» уходил в подавленном настроении. В трех турах кряду подопечные Хавьера Кальехи вообще не набрали очков. В этих играх команда уступила «Атлетико» (1:3), «Атлетику» (0:1) и «Леганесу» (1:2).

    А после возобновления чемпионата Испании «желтая субмарина» идет без поражений. В стартовых трех поединках она одержала верх над «Сельтой» (1:0), «Мальоркой» (1:0) и «Гранадой» (1:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 31-м туре «Вильярреал» разошелся миром с «Севильей» (2:2). Позже подопечные Хавьера Кальехи победили «Валенсию» (2:0) и «Бетис» (2:0).

    «Барселона»

    После возобновления сезона в Испании каталонская команда потеряла лидерство. Сейчас она занимает второе место с 70 очками в запасе.

    Перед уходом на карантин «Барселона» потерпела поражение от «Реала» (0:2), а позже она дома минимально обыграла «Реал Сосьедад» (1:0).

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    • В ходе рестарта чемпионата сине-гранатовые разгромили «Мальорку» (4:0) и прихлопнули «Леганес» (2:0), после чего подопечные Кике Сетьена потеряли очки в игре с «Севильей» (0:0).

    Затем «Барса» одолела «Атлетик» (1:0), а в двух недавних турах она разошлась миром с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.52, на ничью — 4.04, а на победу «Барселоны» — 1.79.

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    На стадионе «Керамика» хозяева способны играть на равных даже с представителями топ-3 испанского футбола, потому проблемы «Барселоны» могут повлиять на исход грядущего матча.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1 за 1.81. 0

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    «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Ла Лиги 5 июля 2020 года. В 34 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 5 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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