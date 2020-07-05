«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Ла Лиги 5 июля 2020 года

В 34 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 5 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Барселона».

«Вильярреал»

Испанский клуб, базирующийся в провинции Кастельон, сумел ворваться в зону Лиги Европы с 54 очками на счету. От зоны ЛЧ его отделяют всего 3 балла.

На вынужденную паузу «Вильярреал» уходил в подавленном настроении. В трех турах кряду подопечные Хавьера Кальехи вообще не набрали очков. В этих играх команда уступила «Атлетико» (1:3), «Атлетику» (0:1) и «Леганесу» (1:2).

А после возобновления чемпионата Испании «желтая субмарина» идет без поражений. В стартовых трех поединках она одержала верх над «Сельтой» (1:0), «Мальоркой» (1:0) и «Гранадой» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В 31-м туре «Вильярреал» разошелся миром с «Севильей» (2:2). Позже подопечные Хавьера Кальехи победили «Валенсию» (2:0) и «Бетис» (2:0).

«Барселона»

После возобновления сезона в Испании каталонская команда потеряла лидерство. Сейчас она занимает второе место с 70 очками в запасе.

Перед уходом на карантин «Барселона» потерпела поражение от «Реала» (0:2), а позже она дома минимально обыграла «Реал Сосьедад» (1:0).

В ходе рестарта чемпионата сине-гранатовые разгромили «Мальорку» (4:0) и прихлопнули «Леганес» (2:0), после чего подопечные Кике Сетьена потеряли очки в игре с «Севильей» (0:0).

Затем «Барса» одолела «Атлетик» (1:0), а в двух недавних турах она разошлась миром с «Сельтой» (2:2) и «Атлетико» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.52, на ничью — 4.04, а на победу «Барселоны» — 1.79.

На стадионе «Керамика» хозяева способны играть на равных даже с представителями топ-3 испанского футбола, потому проблемы «Барселоны» могут повлиять на исход грядущего матча.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1 за 1.81. 0