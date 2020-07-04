«Скала» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

4 июля «Скала» в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своем поле примет «Викингур». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «Викингур».

«Скала»

«Скала» — аутсайдер текущего фарерского первенства. За десять проведенных игра команда набрала всего лишь одно очко и занимает последнее место, проигрывая пять баллов безопасной позиции.

Своей единственный пункт «оранжево-черные» набрали в поединке с другим претендентом на вылет — «АБ Аргиром» дома (1:1), после чего проиграли шесть игр подряд.

В минувшем туре они в родных стенах потерпели фиаско от лидирующего «ХБ Торсхавна» (1:3), а перед этим «Скала» уступила в гостях «КИ Клаксвику» (0:3) и дома «ТБ Тверойри» (0:2).

На своей территории в этом чемпионате «Скала» раз сыграла вничью при четырех поражениях, разница мячей — 3:12.

«Викингур»

«Викингур» с 14 набранными очками расположился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая на два пункта от пятой строки.

За последние четыре игры «викинги» проиграли трижды при одной виктории. Выигрыш пришелся на девятый тур, где они в гостях переиграли 2:0 «ЭБ/Стреймур».

Фиаско «черно-голубые» потерпели на своей территории от «ИФ Фуглафьердура» (1:2), а также дважды от действующего чемпиона «КИ Клаксвика» (1:2 и 1:4).

В четырех выездных встречах «Викингур» раз победил при одной ничьей и двух поражениях, разница мячей — 3:7.

Прогноз на «Скала» — «Викингур»

«Викингур» не совсем уверенно проводит гостевые игры, поэтому рискнем в этой встрече поставить на хозяев с форой. Наш прогноз и ставка: П1 с форой (+1,5). 0