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    Победит ли «Бавария» уже в ранге чемпиона?

    «Бавария» — «Фрайбург». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Фрайбург»
    Ханс-Дитер Флик
    В субботу, 20 июня, «Бавария» в Мюнхене на своей «Альянц Арене» примет «Фрайбург» в 33-м туре чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Июня 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    Мюнхенский коллектив в минувшем туре оформил чемпионский титул, обыграв благодаря голу Левандовски в Бремене местный «Вердер» со счетом 1:0.

    Отметим, что после возобновления чемпионата «красные» выиграли все восемь проведенных игр, семь из которых пришлись на матчи Бундеслиги и один — на кубковую встречу, где в 1/2 финала был повержен «Айнтрахт» — 2:1.

    Между этими играми коллектив Флика на своей территории нанес поражение гладбахской «Боруссии» (2:1), вырвав викторию у «жеребят» только в самом конце поединка.

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    • На своей арене «Бавария» в этом чемпионате теряла очки только в трех встречах из 16 (две ничью и одно поражение), разница забитых и пропущенных — 48:13.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» не теряет надежд по итогам сезона занять седьмое место и пробиться в Лигу Европы. Сейчас коллектив идет восьмым с отставание в один балл от заветной позиции.

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    В пяти последних поединках немецкого первенства «бразильцы» дважды победили при двух ничейных исходах и домашнем поражении от «Байера» со счетом 0:1.

    Одолеть в этом отрезке удалось в родных стенах «Боруссию» М (1:0) и «Герту» (2:1) в минувшем туре. Мировые состоялись в выездных играх с «Айнтрахтом» (3:3) и «Вольфсбургом» (2:2).

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    16 выездным матчей текущего немецкого первенства принесли «Фрайбургу» всего четыре победных результата, шесть мировых исходов и пять поражений, разница мячей — 22:25.

    В первом круге «Бавария» обыграла «Фрайбург» на его арене со счетом 3:1, в прошлом чемпионате обе игры закончились вничью по 1:1.

    Прогноз на «Бавария» — «Фрайбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Баварии» — 1.28, победа «Фрайбурга» — 11.00, ничья — 7.00.

    Даже если «Бавария» проведет значительную ротацию состава, это вряд ли поможет «Фрайбургу» привезти очки из Мюнхена, но на забитый мяч гости вполне могут рассчитывать. Наш прогноз и ставка: П1 + обе забьют. 0

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