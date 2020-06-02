«Брондбю» — «Сендерйюске». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч датской Суперлиги 2 июня 2020 года

В матче 25 тура датской Суперлиги «Брондбю» сыграет с «Сендерйюске». Поединок состоится 2 июня на стадионе «Брондбю». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Брондбю» — «Сендерйюске».

«Брондбю»

Перед приостановкой чемпионата Дании «Парни с западных окраин» провели в марте два матча, дома обыграв «Люнгбю» (1:1) и на выезде поделив очки с «Нордшелландом» (2:2).

В мае, в рамках подготовки к возобновлению турнира, «Брондю» провел два контрольных матча с «Люнгбю», сначала проиграв на выезде 0:2, а затем победив на своем поле со счетом 2:1.

После 24 туров чемпионата Дании «Брондбю» с 39 очками идет на 5-м месте, всего на балл обгоняя «Ольборг», уже сыгравший свой матч 25-го тура, и на 4 очка — идущий седьмым «Рандерс».

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Разница мячей 44-34, 17 голов забил Камиль Вильчек, еще 8 — Доминик Кайзер.

После того, как будут сыграны 26 туров, команды поделятся на две группы: группу для определения чемпиона (1—6 места) и группу за право остаться в лиге (7—14 места).

«Сендерйюске»

Перед перерывом на карантин клуб их Хадерслева выдал неудачную серию, проиграв на выезде в конце февраля «Нордшелланду» (1:2), а в марте уступив «Мидтьюлланду» (0:3) в гостях.

Перед карантином «Сендерйюске» дома сыграл вничью с «Оденсе» (1:1), уйдя от поражения лишь благодаря пенальти на последних минутах.

В мае, перед возобновлением турнира, «голубые» провели два контрольных матча: сыграли вничью с выступающим во второй лиге «Колдингом» (1:1), а затем проиграли «Копенгагену» (1:3).

После 24 туров чемпионата Дании «Сендерйюске» с 26 очками идет на 11-м месте. Разница мячей 29-41, 7 голов забил Кристиан Якобсен.

В сезоне-2015/16 «голубые» стали серебряными призерами Суперлиги. В прошлом сезоне «Сендерйюске» финишировал 11-м и по итогам плей-офф не сумел пробиться в еврокубковые стыки, уступив «Раннерсу».

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В первом круге «Сендерйюске» победил на своем поле со счетом 2:0. Команды сыграли товарищеский матч в феврале — «Брондбю» выиграл дома со счетом 3:1. Пять последних официальных выездов в Брондбю: 2-1-2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брондбю» — 1.74, победа «Сендерйюске» — 4.20, ничья — 3.70.

«Брондбю» постарается укрепить свое положение в первой шестерке, и «Парни с западных окраин» выглядели в заключительном отрезке куда сильнее противника. Дома они не проиграют.

Можно ожидать результативного матча. Интересны и такие варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.68 и «Обе забьют» за 1.66. 0