«НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 мая 2020 года

В среду, 27 мая, в четвертом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «НСИ Рунавик» на своей арене сразится с «ИФ Фуглафьердуром». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур».

«НСИ Рунавик»

«НСИ Рунавик», завоевавший по итогам минувшего сезона бронзовые медали, в текущем первенстве после трех туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету шесть пунктов.

В прошлом игровом дне «желто-черные» потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв в гостевом поединке «Викингуру» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 18-й минуте игры, а через четыре минуты НСИ не смог реализовать пенальти.

До этого «пчелы» вышли победителями из двух встреч подряд. На старте розыгрыша они на своей территории переиграли «ТБ Тверойри» (3:1), после чего разгромили на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).

Все прогнозы на футбол

Отметим, что за последние пять домашних матчей «НСИ Рунавик» смог выиграть в двух из них при трех поражениях.

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур», который в прошлом первенстве был последним и только из-за нюансов регламента сохранил свою прописку, на данный ммоент находится с тремя баллами на седьмой позиции.

Эти зачетные пункты «красно-белые» набрали в первом туре текущего розыгрыша, переиграв в гостях со счетом 2:1 «Скалу», ведя по ходу матча 2:0.

Во втором игровом дне они в родных стенах уступили «ХБ Торсхавну» (1:3), а накануне были разгромлены дома чемпионом «КИ Клаксвик» (1:4).

Отметим, что все четыре гола в этом турнире забивал у ИФ только сербский легионер Стоянов.

В прошлом чемпионате «НСИ Рунавик» выиграл все три игры у «ИФ Фуглафьердура»: дважды по 3:1 и 4:2.

Прогноз и ставки

После неудачи в игре с «викингами», «НСИ Рунавик» просто обязан уверенно брать три очка в игре с одним из аутсайдеров первенства. Наши прогноз и ставка: победа «НСИ Рунавик» с форой (-2,5). 0