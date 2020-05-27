ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клубаПочему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально Марио БалотеллиТрансферный дайджест. 19-25 мая Лионель МессиГорячий июнь. Нас ждет возвращение большого футбола
  • 08:36
    • Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5
  • 07:00
    • Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka
  • 20:57
    • «СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым
  • 20:03
    • Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020
  • 19:44
    • НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня
  • 19:26
    • Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины
  • 15:07
    • Сезоны в Евролиге и Еврокубке завершены досрочно
    Все новости спорта

    «НСИ Рунавик» не будет иметь проблем с «ИФ Фуглафьердур»?

    «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур»
    Клеминт Ольсен
    В среду, 27 мая, в четвертом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «НСИ Рунавик» на своей арене сразится с «ИФ Фуглафьердуром». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур».

    «НСИ Рунавик»

    «НСИ Рунавик», завоевавший по итогам минувшего сезона бронзовые медали, в текущем первенстве после трех туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету шесть пунктов.

    В прошлом игровом дне «желто-черные» потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв в гостевом поединке «Викингуру» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 18-й минуте игры, а через четыре минуты НСИ не смог реализовать пенальти.

    До этого «пчелы» вышли победителями из двух встреч подряд. На старте розыгрыша они на своей территории переиграли «ТБ Тверойри» (3:1), после чего разгромили на выезде «ЭБ/Стреймур» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что за последние пять домашних матчей «НСИ Рунавик» смог выиграть в двух из них при трех поражениях.

    «ИФ Фуглафьердур»

    «ИФ Фуглафьердур», который в прошлом первенстве был последним и только из-за нюансов регламента сохранил свою прописку, на данный ммоент находится с тремя баллами на седьмой позиции.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Эти зачетные пункты «красно-белые» набрали в первом туре текущего розыгрыша, переиграв в гостях со счетом 2:1 «Скалу», ведя по ходу матча 2:0.

    Во втором игровом дне они в родных стенах уступили «ХБ Торсхавну» (1:3), а накануне были разгромлены дома чемпионом «КИ Клаксвик» (1:4).

    Отметим, что все четыре гола в этом турнире забивал у ИФ только сербский легионер Стоянов.

    В прошлом чемпионате «НСИ Рунавик» выиграл все три игры у «ИФ Фуглафьердура»: дважды по 3:1 и 4:2.

    Прогноз и ставки

    После неудачи в игре с «викингами», «НСИ Рунавик» просто обязан уверенно брать три очка в игре с одним из аутсайдеров первенства. Наши прогноз и ставка: победа «НСИ Рунавик» с форой (-2,5). 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бохум — Хольштайн
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ганновер — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру
  • «Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешно
    • 19:54 24/05/2020     Сезон возобновился 19 мая
  • Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией
    • 00:57 23/05/2020     Лионель Месси в 2007-м
  • Хет-трик Месси против мадридской обоймы. О ничьей в Эль-Класико на «Камп Ноу» в 2007-м
    • 13:09 20/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 мая 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Диего Карлос Футбол Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнееКто такой Диего Карлос? 24/05/2020 в 23:340
  • 08:53
    • Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры
  • 08:20
    • Назван единственный претендент на Жоау Мариу
  • 08:04
    • Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру Футбол «Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешноДортмундская команда на выезде обыграла «Вольфсбург» 24/05/2020 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 07:49
    • Хохлов: Искусственно выделять молодым место в основе — зло
  • 07:33
    • «Ницца» продлила контракт с голкипером
  • 07:16
    • Фавр: Матчи с «Баварией» всегда особенные
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге 24/05/2020 в 11:290
  • 09:19
    • ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА
  • 00:57
    • Орлов: Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции
  • 00:50
    • Торбинский: Мог уехать в Европу, но в России мне в два раза подняли зарплату
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие