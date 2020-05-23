«Теплице» — «Слован» Либерец. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чешской Первой лиги 23 мая 2020 года

В 23 туре чемпионата Чехии «Теплице» будет принимать «Слован» Либерец. Игра пройдет на стадионе «На Стинадлех» 23 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Теплице» — «Слован» Либерец.

«Теплице»

Перед паузой чешского первенства команда из одноименного города успела принять участие в 23 турах, как и их грядущий соперник. Все остальные сыграли 24 матча.

На данном этапе чемпионата «Теплице» находится на 12 позиции в таблице. За лидерство этот клуб точно не борется, как и за высокие места, поскольку имеет всего 24 балла на счету.

До приостановки чемпионата «стеклодувы» проиграли две встречи из трех официальных. «Теплице» потерпел поражения от «Сигмы» (1:3) и «Карвины» (0:3).

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В последнем матче первенства коллектив под руководством Станислава Гейкала дома разошелся миром со «Словацко» — 0:0.

«Слован» Либерец

Представители Либерца в турнирной таблице чемпионата Чехии находятся на седьмом месте с 36 очками. От лидеров Первой лиги они отстают на 22 балла.

Перед приостановкой футбола «Слован» Либерец принял участие в четырех официальных поединках в разных соревнованиях.

В феврале сине-белые обыграли пражскую «Славию» (2:0) и «Богемианс 1905» (3:1) в чемпионате Чехии.

Затем в четвертьфинале Кубка «Слован» Либерец в серии пенальти одержал верх над «Словацко» (0:0, 4:2). 8 марта эта команда в родных стенах разбила клуб «Слезски Опава» — 4:0.

Прогноз и ставка

На победу «Теплице» в игре 23-го тура Первой лиги Чехии букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.20, а на победу «Слована» Либерец — 2.65.

Наш прогноз и ставка — «Слован» Либерец победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.89. 0