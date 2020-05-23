«Теплице» — «Слован» Либерец. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чешской Первой лиги 23 мая 2020 года

«Теплице»
Перед паузой чешского первенства команда из одноименного города успела принять участие в 23 турах, как и их грядущий соперник. Все остальные сыграли 24 матча.
На данном этапе чемпионата «Теплице» находится на 12 позиции в таблице. За лидерство этот клуб точно не борется, как и за высокие места, поскольку имеет всего 24 балла на счету.
До приостановки чемпионата «стеклодувы» проиграли две встречи из трех официальных. «Теплице» потерпел поражения от «Сигмы» (1:3) и «Карвины» (0:3).
В последнем матче первенства коллектив под руководством Станислава Гейкала дома разошелся миром со «Словацко» — 0:0.
«Слован» Либерец
Представители Либерца в турнирной таблице чемпионата Чехии находятся на седьмом месте с 36 очками. От лидеров Первой лиги они отстают на 22 балла.
Перед приостановкой футбола «Слован» Либерец принял участие в четырех официальных поединках в разных соревнованиях.
В феврале сине-белые обыграли пражскую «Славию» (2:0) и «Богемианс 1905» (3:1) в чемпионате Чехии.
Затем в четвертьфинале Кубка «Слован» Либерец в серии пенальти одержал верх над «Словацко» (0:0, 4:2). 8 марта эта команда в родных стенах разбила клуб «Слезски Опава» — 4:0.
Прогноз и ставка
На победу «Теплице» в игре 23-го тура Первой лиги Чехии букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.20, а на победу «Слована» Либерец — 2.65.
Наш прогноз и ставка — «Слован» Либерец победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.89. 0