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    Добудет ли чемпион еще одну победу?

    «ИФ Фуглафьердур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 23 мая 2020 года

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    Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «КИ Клаксвик»
    Йоннес Бьярталид
    23 мая «ИФ Фуглафьердур» в третьем туре чемпионата Фарерских островов по футболу на своей арене сыграет с «КИ Клаксвик». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «КИ Клаксвик».

    «ИФ Фуглафьердур»

    В прошедшем сезоне «ИФ Фуглафьердур» финишировал на последней строке, набрав всего шесть очков. И только из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дублирующие составы, клуб сохранил место в элите.

    В 27 поединках прошедшего сезона «красно-белые» добыли всего лишь одну викторию, трижды закончили матчи мировыми исходами и 23 игры проиграли, разница мячей — 27:81.

    В первом туре «ИФ Фуглафьердур» на везде переиграл «Скалу» со счетом 2:1, а затем в родных стенах уступил «ХБ Торсхавну» (1:3). Отметим, что все три гола на счету сербского легионера Стоянова.

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  • 20/05/2020

    • ИФ за последний 21 поединок проиграл в 19 из них при одной ничьей и одной виктории.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» стал победителем фарерского первенства, прервав свой 20-летний перерыв без главного трофея. Всего на счету коллектива 18 высших наград.

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    В 27 поединках минувшего сезона «сине-белые» смогли добыть 21 викторию, трижды сыграли ничьи и столько же встреч проиграли, разница забитых-пропущенных — 62:19.

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    Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

    На старте этого чемпионата клуб из севера архипелага в родных стенах уступил «Б-36 Торсхавну» (0:2), а во втором туре смог вырвать победу на выезде в компенсированное время у «ТБ Тверойри» — 2:1.

    В прошлом сезоне КИ трижды обыграл ИФ: 3:0 и 3:2 — на выезде и 3:0 — дома.

    Прогноз и ставки

    Действующий чемпион просто обязан выигрывать у аутсайдера. Скорее всего, что гости победят с разницей в несколько мячей. Наши прогноз и ставка: победа «КИ Клаксвик» с форой (-1,5). 0

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