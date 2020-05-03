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    Справится ли брестское «Динамо» с главным аутсайдером чемпионата?

    «Белшина» — «Динамо-Брест». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 мая 2020 года

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    Прогноз на «Белшина» — «Динамо-Брест»
    «Динамо-Брест» пока не может приблизиться даже к топ-5
    В воскресенье, 3 мая, «Белшина» будет принимать на своем поле «Динамо-Брест» в рамках седьмого тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Белшина» — «Динамо-Брест».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Мая 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 14:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
    •

    «Белшина»

    «Белшина» в шести стартовых турах чемпионата Белоруссии сумела набрать всего 2 очка. Причем в 4-м и 5-м турах. В турнирной таблице команда располагается на последней позиции.

    Чемпионат начался для команды из Бобруйска кошмарно — три поражения подряд от «Минска» (1:3), «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Городеи» (0:1). Далее последовали ничьи с «Неманом» (1:1) и «Смолевичами» (1:1).

    В прошлом туре «Белшина» впервые в этом сезоне забила больше одного гола против лидирующего ныне «Слуцка», но поражения избежать не удалось — 2:3.

    «Динамо-Брест»

    «Динамо», выигравшее минувшее белорусское первенство, в этом сезоне пока не может найти свою игру. После шести туров клуб из Бреста идет только 14-м, имея на своем счету семь пунктов.

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    В позапрошлом туре чемпионата страны «южане» на выезде оказались слабее «Витебска» (0:1), а перед эти смогли выиграть две игры, где она пришлась на игру первенства, а другая — на Кубок. В чемпионате «сине-белые» в родных стенах переиграли «Ислочь» со счетом 3:1, а в первом матче 1/2 финала кубкового соревнования дома одолели 2:0 солигорский «Шахтер».

    В прошлом туре команда вновь потерпела неудачу — дома случилось пражение от того же «Шахтера» со счетом 0:2.

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  • 30/04/2020

    • Последний матч перед седьмым туром — ответный полуфинал Кубка. Уже третья игра против солигорского клуба и тут снова неудача — 2:4. Правда, благодаря победе в первой игре команда из Бреста сумела выйти в финал турнира.

    Игра с «Шахтером» была феерической. «Динамо» вело 2:0 после первого тайма, а в период с 58-й по 74-ю минуты пропустило четыре гола от команды Юрия Вернидуба. Если в атаке Милевский и компания у «Динамо-Брест» играют довольно стабильно, то в защите очень часто случаются провалы.

    Прогноз и ставки

    На победу «Белшины» букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо-Брест» — 1.59.

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    В данном случае не стоит ничего придумывать. Чемпиону просто некуда отступать, иначе можно прочно застрять в середине таблицы, а может и ниже.

    Аутсайдер — прекрасная возможность спокойно взять три очка. Предлагаем поставить на победу «Динамо-Брест» с форой -1 гол за 2.01. 0

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