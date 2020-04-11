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    «Слуцк» и «Витебск» не уйдут с поля без забитых мячей?

    «Слуцк» — «Витебск». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Слуцк» — «Витебск»
    Игрок «Слуцка»
    В субботу, 11 апреля, в четвертом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Слуцк» на своей арене сыграет с «Витебском»«. Поединок стартует в 14:00 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 11 Апреля 2020 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 14:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    «Слуцк», несмотря на финансовые трудности, после трех туров расположился на второй позиции в турнирной таблице белорусского первенства, имея в своем активе шесть баллов.

    Начали это первенство «сахарные» с домашней виктории над «Славией» Мозырь со счетом 3:1. В этом поединке хозяева проиграли первый тайм, но во второй половине смогли забить трижды.

    Во втором туре «бело-синие» уступили на своей территории действующему чемпиону в лице брестского «Динамо» (0:1), а в неделю тому назад на выезде одолели крепкую «Ислочь» со счетом 3:2, переломив ход поединка, проигрывая по ходу матча 1:2.

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  • 07/04/2020

    • С учетом прошлого и этого чемпионата в родных стенах «Слуцк» выиграл в шести поединках из 16, четыре игры свел мировыми исходами и семь встреч проиграл, разница мячей составила — 17:28.

    «Витебск»

    У «Витебска» на счету находится также шесть зачетных пунктов, но из-за худшей разницы мячей он идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

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  • 07/04/2020

    • В первом туре первенства «северяне» на своей арене минимально переиграли «Городею» (1:0), играя весь второй тайм в меньшинстве.

    В следующей игре «синие» уступили на выезде «Неману» со счетом 0:2, пропустив оба раза в начале второй половины. В третьем игровом дне они в гостях оказались сильнее «Смолевичей» (1:0), играя с 55-й минуты вдесятером.

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    Гостевые поединки того и этого чемпионата принесли «Витебску» пять викторий в 17 встречах, две ничьи и десять поражений, разница забитых и пропущенных — 10:23.

    В прошлом сезоне «Слуцк» дома разгромил оппонента (3:0), а в Витебске была ничья — 2:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Слуцка» — 2.35, победа «Витебска» — 3.55, ничья — 3.35.

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    К этому матчу соперники подходят с одинаковыми показателями, и оба коллектива не захотят покидать верхнюю часть таблицы.

    Вполне возможно, что оба клуба будут стремиться добиться максимального результата, и это должно принести забитые мячи. Ставим в этом поединке на ТБ 2,0. 0

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    «Слуцк» — «Витебск». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 апреля 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Витебск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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