«Слуцк» — «Витебск». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 11 апреля 2020 года

В субботу, 11 апреля, в четвертом туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии «Слуцк» на своей арене сыграет с «Витебском»«. Поединок стартует в 14:00 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Витебск».

«Слуцк»

«Слуцк», несмотря на финансовые трудности, после трех туров расположился на второй позиции в турнирной таблице белорусского первенства, имея в своем активе шесть баллов.

Начали это первенство «сахарные» с домашней виктории над «Славией» Мозырь со счетом 3:1. В этом поединке хозяева проиграли первый тайм, но во второй половине смогли забить трижды.

Во втором туре «бело-синие» уступили на своей территории действующему чемпиону в лице брестского «Динамо» (0:1), а в неделю тому назад на выезде одолели крепкую «Ислочь» со счетом 3:2, переломив ход поединка, проигрывая по ходу матча 1:2.

С учетом прошлого и этого чемпионата в родных стенах «Слуцк» выиграл в шести поединках из 16, четыре игры свел мировыми исходами и семь встреч проиграл, разница мячей составила — 17:28.

«Витебск»

У «Витебска» на счету находится также шесть зачетных пунктов, но из-за худшей разницы мячей он идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

В первом туре первенства «северяне» на своей арене минимально переиграли «Городею» (1:0), играя весь второй тайм в меньшинстве.

В следующей игре «синие» уступили на выезде «Неману» со счетом 0:2, пропустив оба раза в начале второй половины. В третьем игровом дне они в гостях оказались сильнее «Смолевичей» (1:0), играя с 55-й минуты вдесятером.

Все прогнозы на футбол

Гостевые поединки того и этого чемпионата принесли «Витебску» пять викторий в 17 встречах, две ничьи и десять поражений, разница забитых и пропущенных — 10:23.

В прошлом сезоне «Слуцк» дома разгромил оппонента (3:0), а в Витебске была ничья — 2:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Слуцка» — 2.35, победа «Витебска» — 3.55, ничья — 3.35.

К этому матчу соперники подходят с одинаковыми показателями, и оба коллектива не захотят покидать верхнюю часть таблицы.

Вполне возможно, что оба клуба будут стремиться добиться максимального результата, и это должно принести забитые мячи. Ставим в этом поединке на ТБ 2,0. 0