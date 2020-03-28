«Городея» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

Во втором туре белорусского первенства «Городея» в родных стенах сразится с солигорским «Шахтером». Игра, которая состоится 28 марта, начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Городея» — «Шахтер» Солигорск.

«Городея»

«Городея» в прошлом сезоне стала седьмой в Белоруссии, установив свой личный рекорд в первенстве. В 30 поединках команда победила в 12 из них при восьми ничьих.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «сахарники» показали надежную игру в обороне (29 пропущенных голов — четвертый результат после тройки лидеров), результативность составила один мяч за игру.

Межсезонье «желто-красные» провели неплохо, проиграв только две встречи из девяти, четыре поединка выиграли и трижды сыграли вничью.

Начала чемпионат «Городея» неудачно, проиграв на выезде «Витебску» со счетом 0:1 (автогол Игнатенко). При этом команда играла с концовки первого тайма в большинстве.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» в минувшем чемпионате Белоруссии стал бронзовым призером, набрав 65 очков. В 30 матчах команда одержала 15 побед при десяти ничьих и пяти поражениях.

Этот сезон «горняки» начали с поединка Суперкубка страны, в котором уступили брестскому «Динамо» со счетом 0:2, играя большую часть времени с численным перевесом.

После этого коллектив Вернидуба сумел пробиться в полуфинал Кубка, дважды обыграв в 1/4 финала «Торпедо-БелАЗ»: 2:0 дома и 1:0 на выезде.

А в первом туре чемпионата «Шахтер» уступил в родных стенах все тем же «автозаводцам» (0:1), пропустив уже в добавленное судьей время. Отметим, что в прошлом сезоне солигорцы потерпели лишь одно домашнее поражение.

В прошлом сезоне в Городее команды сыграли 0:0, а в Солигорске выиграли «горняки» — 1:0.

Прогноз на «Городея» — «Шахтер» Солигорск

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шахтера» предлагают — 1.66.

На викторию «Городеи» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.05.

В первом туре «Шахтер» потерпел поражение и вряд ли уступит второй раз подряд. Прогнозируем, что теперь солигорцы возьмут три очка, выиграв даже в гостях. 0