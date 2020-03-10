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    Сможет ли «Реал Сосьедад» вернуться на победную тропу?

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 10 марта 2020 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад»
    Мартин Эдегор
    Во вторник, 10 марта, «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад» в 24-м туре испанской Примеры. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2020 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    Баскская команда из одноименного города сейчас располагается на 16-й строчке в таблице с 27 баллами в запасе. Коллективы из зоны вылета она опережает всего на два пункта.

    В первой игре 2020 года «Эйбар» потерпел поражение от «Валенсии» (0:1). Но в следующем матче «оружейники» прошли «Какарено» в Кубке страны (2:1).

    Чуть позже подопечные Хосе Луиса Мендилибара взяли верх над «Атлетико» в Ла Лиге (2:0). А через несколько дней команда попрощалась с Кубком Короля, вылетев от «Бадахоса» (1:3).

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    В недавних трех поединках в рамках Примеры «Эйбар» заработал три очка. Сначала команда была унижена на «Камп Ноу» «Барселоной» — 0:5. Затем удалось дома реабилитироваться перед болельщиками, разгромив «Леванте» — 3:0. В прошлой игре также в родных стенах «Эйбар» уступил «Мальорке» — 1:2.

    «Реал Сосьедад»

    На позапрошлых выходных «сине-белые» дома обыграли «Вальядолид» (1:0) в рамках Примеры. Там они с 43 очками идут шестыми, уступая топ-4 три балла при игре в запасе.

    Недавно баски также вышли в финал Кубка Испании. После того, как в первом матче полуфинала одолели «Мирандес» на выезде 2:1, дома они победили 1:0.

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    У команды Иманоля Альгуасиля все было прекрасно до последнего поединка — серия побед насчитывала уже шесть игр. Однако она была прервана матчем Примеры на выезде с «Барселоной». Каталонцы сумели победить со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры cчитают минимальным фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.55, тогда как успех «Эйбара» оценивается в 2.95, ничья — в 3.35.

    Неудача в игре с «Барсой» — не повод говорить о кризисе. Предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедада» с форой 0 за 1.80. 0

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