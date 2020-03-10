«Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Испании 10 марта 2020 года

Во вторник, 10 марта, «Эйбар» будет принимать «Реал Сосьедад» в 24-м туре испанской Примеры. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Реал Сосьедад».

«Эйбар»

Баскская команда из одноименного города сейчас располагается на 16-й строчке в таблице с 27 баллами в запасе. Коллективы из зоны вылета она опережает всего на два пункта.

В первой игре 2020 года «Эйбар» потерпел поражение от «Валенсии» (0:1). Но в следующем матче «оружейники» прошли «Какарено» в Кубке страны (2:1).

Чуть позже подопечные Хосе Луиса Мендилибара взяли верх над «Атлетико» в Ла Лиге (2:0). А через несколько дней команда попрощалась с Кубком Короля, вылетев от «Бадахоса» (1:3).

Все прогнозы на футбол

В недавних трех поединках в рамках Примеры «Эйбар» заработал три очка. Сначала команда была унижена на «Камп Ноу» «Барселоной» — 0:5. Затем удалось дома реабилитироваться перед болельщиками, разгромив «Леванте» — 3:0. В прошлой игре также в родных стенах «Эйбар» уступил «Мальорке» — 1:2.

«Реал Сосьедад»

На позапрошлых выходных «сине-белые» дома обыграли «Вальядолид» (1:0) в рамках Примеры. Там они с 43 очками идут шестыми, уступая топ-4 три балла при игре в запасе.

Недавно баски также вышли в финал Кубка Испании. После того, как в первом матче полуфинала одолели «Мирандес» на выезде 2:1, дома они победили 1:0.

У команды Иманоля Альгуасиля все было прекрасно до последнего поединка — серия побед насчитывала уже шесть игр. Однако она была прервана матчем Примеры на выезде с «Барселоной». Каталонцы сумели победить со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры cчитают минимальным фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.55, тогда как успех «Эйбара» оценивается в 2.95, ничья — в 3.35.

Неудача в игре с «Барсой» — не повод говорить о кризисе. Предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедада» с форой 0 за 1.80. 0