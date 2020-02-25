«Вест Бромвич» — «Престон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Чемпионшипа 25 февраля 2020 года

Во вторник, 25 февраля, в 35-м туре первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» в родных стенах сыграет с «Престоном». Начало игры — 23:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Престон».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 66 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайшего преследователя он опережает на четыре пункта.

У «дроздов» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, где они победили в четырех из них при одном ничейном исходе, который состоялся тур тому назад дома с «Ноттингем Форест» (2:2).

Виктории пришлись над «Лутон Таун» (2:0) в родных стенах, а также в гостях над «Миллуолом» (2:0), «Редингом» (2:1) и «Бристоль Сити» (3:0) в последнем игровом дне.

На своей арене в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Вест Бром» добыл семь викторий в 16 поединках, семь игр закончил мировыми и две игры проиграл, разница мячей — 34:22.

«Престон»

Первый чемпион Англии после 34 туров первенства первой английской лиги идет в зоне плей-офф, на шестом месте. У команды на счету 56 очков и отрыв от седьмой строки в три балла.

В феврале «неуязвимые» провели пять матчей, в которых смогли разжиться 10 пунктами, выиграв три игры при одном ничейном исходе и поражении.

Календарь и таблица Чемпионшипа

Единственная неудача пришлась на домашний поединок с «Миллуолом» (0:1) тур тому назад, мировой результат состоялся в родных стенах с «Суонси» (1:1), а виктории были на выезде с «Уиганом» (2:1) и «Сток Сити» (2:0), а также дома с «Халлом» (2:1) в последнем игровом дне первенства.

16 гостевых встреч текущего розыгрыша Чемпионшипа принесли «лилейно-белым» пять выигрышей, столько же ничьих и шесть поражений, разница мячей — 15:17. Отметим, что на выезде «Перстон» не проигрывает в последних шести встречах, выиграв в последних трех из них.

В первом круге «Альбион» обыграл на выезде «неуязвимых» со счетом 1:0, в прошлом сезоне «дрозды» победили дважды — 4:1 и 3:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвич» — 1.70, победа «Престон» — 5.00, ничья — 4.10.

«Престон» является удобным соперником для «Вест Брома». Прогнозируем, что «дрозды» пополнят свою копилку очередными тремя баллами. Ставки на это принимаются с коэффициентом в районе 1.70. 0