«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Примеры 14 февраля 2020 года

В рамках 24 тура испанской Примеры состоится матч между «Валенсией» и «Атлетико». Команды сыграют на стадионе «Месталья». Начало намечено на 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетико».

«Валенсия»

«Бэтмены» продолжают бороться за еврокубки. На сегодняшний день они занимают 7 место с 37 очками, отставая от пятой «Севильи» на 2 пункта. При этом с «Реал Сосьедадом» (6 место) хозяева имеют одинаковое количество очков, поэтому они вполне могут оказаться выше.

«Валенсия» проиграла два последних матча. Команда уступила «Хетафе» 3:0 и со счетом 2:1 она проиграла «Гранаде», вылетев из четвертьфинала Кубка Испании. К слову, в игре с «Хетафе» Алессандро Флоренци получил красную карточку и потому не сможет сыграть в предстоящей встрече.

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Дома «летучие мыши» выиграли два раза подряд. Они обыграли «Сельту» 1:0 и выиграли у «Барселоны» 2:0.

Сейчас главной проблемой для хозяев является нестабильная ситуация с травмами. Гарай точно не сыграет, а вот по Силлессену, Хуаме и Вальехо и Гамейро еще ничего не ясно.

«Атлетико»

«Атлетико» находится чуть выше. Клуб занимает четвертую строчку, уступая в три пункта «Хетафе». «Матрасники» набрали 39 очков, однако в спину дышит «Севилья». В таком случае гостям проигрывать никак нельзя. Даже ничья может отбросить команду от зоны Лиги чемпионов.

Кадровые проблемы — не самый последний вопрос для коллектива Симеоне. Жоау Фелиш, скорее всего, пропустит эту игру из-за болезни. Футболисту дали выходные для восстановления. Киран Триппьер точно не сможет сыграть. Вопросы есть по состоянию Мораты и Косты. Ариас, Хименес, Эррера — это те, кто тоже находится под вопросом.

«Полосатым» последние матчи давались тяжело. В прошлом туре «Атлетико» выиграл у «Гранады» 1:0, но до этого гости не могли одержать победу пять поединков подряд.

«Красно-сине-белые» проиграли «Реалу» в финале Суперкубка в сери пенальти, уступили «Эйбару» 2:0, а также потерпели поражение от «Леонесы» в Кубке Испании.

После этого «Атлетико» удалось прервать серию ничьей с «Леганесом» (0:0), но затем было еще одно поражение в мадридском дерби со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры дают на «Атлетико» чуть меньший коэффициент — 2.65 против 3.00. Ничья в этом случае оценивается коэффом 3.05.

«Валенсия» имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата. Кроме того, команда не проигрывала в последних 13 поединках на «Месталье».

«Атлетико» имеет куда более серьезные проблемы кадрового характера, поэтому команде будет сложнее. Даже если указанные выше футболисты сыграют, то вряд ли они смогут выложиться на все сто процентов из-за повреждений.

Скорее всего, игра будет малорезультативной. Так что мы предлагаем такой вариант: «1Х и ТМ 2.5» за 2.21. 0