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    «Аякс» будет играть на победу

    «Утрехт» — «Аякс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Эредивизии 9 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс
    Прогноз на «Утрехт» — «Аякс»
    Донни ван де Бек
    В рамках 22 тура голландской Эредивизии «Утрехт» примет дома «Аякс». Местом проведения поединка станет арена «Галгенвард». Стартовый свисток дадут в 14:15 по московскому времени. Прогноз на «Утрехт» — «Аякс».

    «Утрехт»

    После новогодних праздников «Утрехт» провел 4 матча и ни в одном не потерпел поражения. Команда дважды сыграла вничью, один раз выиграла и один раз в кубковом матче одержала победу в дополнительное время.

    17 января хозяева расписали мир со «Зволле» (3:3). Далее пришлось повозиться в Кубке Нидерландов с «Эйндховеном» (1:2). 24 января команда разгромила «Ден Хааг» 4:0 и уже второго февраля довольствовалась ничьей с «Венло» (1:1).

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    «Утрехт» идет на 7 позиции с 34 очками. В Эредивизии хозяева являются одним из самых забивающих коллективов. На счету соперника «Аякса» 41 гол в 21 поединке.

    Отметим, что «Утрехт» проигрывал в 3 из 4 последних матчей турнира.

    «Аякс»

    «Аякс» продолжает лидировать в турнирной таблице. У команды Тен Хага 50 очков в 21 матче. «Аяксиды» имеют лучший показатель по количеству побед и забитых мячей. На счету коллектива 16 побед и 62 гола.

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    «Аякс» выиграл 3 из 4 матчей после праздников. Гости разгромили «Спакенбург» в кубке 7:0. Они обыграли «Спарту» (2:1) и ПСВ (1:0). Однако было и поражение. Речь идет о выезде к «Гронингену» (2:1).

    «Красно-белые» не выигрывают на выезде уже вторую встречу подряд. Так что в гости к «Утрехту» команда явно едет только за тремя очками.

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    • Однако победным планам «Аякса» могут помешать травмы. Гости лишились Зиеша, Велтмана и Промеса. Также под вопросом участие Блинда, Бабела и Нереса.

    Прогноз

    «Аякс» выиграл в первом круге со счетом 4:0. В конце прошлого сезона счет был 4:1 в пользу амстердамского коллектива. Амстердамцам нужно выигрывать, поскольку на хвосте висит АЗ. Поэтому ожидаем от гостей победы.

    Коэффициенты даются следующие: 4.30 на хозяев, 1.72 на гостей и 4.20 на ничью. Рекомендуемая ставка «победа "Аякса" » с коэффициентом 1.72. 0

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    «Утрехт» — «Аякс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Эредивизии 9 февраля 2020 года. Прогноз на «Утрехт» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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