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    Сможет ли «Брешиа» выбраться из ямы с новым главным тренером?

    «Брешиа» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Брешиа» — «Удинезе»
    Диего Лопес
    В воскресенье, 9 февраля, «Брешиа» будет принимать «Удинезе» в рамках 23-го тура итальянской Серии A. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.65
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  • 3.35
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    «Брешиа»

    После 22 туров Серии А коллектив, располагающийся в одноименном городе, имеет в своем активе лишь 15 очков. Поэтому сейчас команда находится в зоне вылета на 19 месте.

    В середине декабря тогда еще подопечные Эудженио Корини порадовали своих болельщиков двумя победами подряд. Сперва «Брешиа» одолела СПАЛ (1:0), после чего она взяла верх над «Лечче» (3:0).

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    В пяти поединках января «Брешиа» потерпела поражение от «Лацио» (1:2), была разгромлена «Сампдорией» (1:5), сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а также уступила «Милану» (0:1) и «Болонье» (1:2).

    Перед предстоящим поединком Корини был во второй раз за сезон отправлен в отставку, а его место занял Диего Лопес, ранее работавший с «Кальяри», «Болоньей», «Палермо» и «Пеньяролем».

    «Удинезе»

    «Бьянконери» начали январь с гостевой победы над «Лечче» (1:0), вырванной на последних минутах, после чего дома разгромили «Сассуоло» (3:0), доведя победную серию в чемпионате Италии до трех матчей.

    Затем черно-белые в 1/8 финала Кубка Италии были на выезде разгромлены «Ювентусом», пропустив четыре безответных мяча — по два в каждом тайме.

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    В последних матчах в рамках Серии А «Удинезе» проиграл на выезде «Милану» (2:3), пропустив на 90-й минуте, а также в гостях уступил «Парме» (0:2).

    В прошлом туре команда принимала «Интер» и потерпела поражение — 0:2. Таким образом, серия без побед достигла уже четырех игр.

    В турнирной таблице Серии А «Удинезе» занимает 15-е место, набрав 24 очка.

    Прогноз

    Победа «Брешии» оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Удинезе» — 2.60.

    Обе команды находятся в серьезном кризисе, но при этом «Удинезе» давно выигрывает все очные поединки, а «Брешиа» будет играть дома и с новым тренером, что часто идет на пользу моральному состоянию игроков. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.73. 0

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    «Брешиа» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года. Прогноз на «Брешиа» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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