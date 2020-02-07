«Алавес» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч чемпионата Испании 7 февраля 2020 года

7 февраля «Алавес» на своем стадионе «Мендисорротца» сыграет с «Эйбаром» в стартовом поединке 23-го тура испанской Примеры. Начало — 23:00 по Москве. Прогноз на «Алавес» — «Эйбар».

«Алавес»

«Алавес» с 24 зачетными пунктами находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на шесть баллов.

В новом году «славные» провели четыре игры в рамках чемпионата. Начали они с домашней ничьей с «Бетисом» (1:1), затем одолели в Валенсии «Леванте» со счетом 1:0.

После чего «уничтожители бобов» уступили на своей территории 1:2 «Вильярреалу», а в последнем игровом дне первенства они поделили очки с «Севильей» (1:1) в гостях.

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В 11 домашних матчах текущей Примеры «Алавес» добыл четыре виктории, столько же игр свел вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:8.

«Эйбар»

У «Эйбара» на счету находится такое же количество очков, но из-за худшей разницы мячей он находится на одну позицию в турнирке ниже.

«Оружейники» в 2020 году добились таких же результатов, как и их предстоящий противник. Проиграли на выезде «Валенсии» со счетом 0:1.

Одолеть удалось на своей территории мадридский «Атлетико» (2:0), разошлись миром с «Сельтой» (0:0) в Виго и с «Бетисом» (1:1) на своем поле в последнем туре первенства.

На выезде в этом розыгрыше Примеры «Эйбар» победил лишь раз в 11 встречах, пять матчей свел вничью и столько же встреч проиграл, разница мячей — 7:14.

Игра первого круга принесла победу «Алавесу» на поле «Эйбара» (2:0), в прошлом чемпионате «славные» сыграли дома вничью с «оружейниками» — 1:1

Прогноз на «Алавес» — «Эйбар»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.55.

На викторию «Эйбара» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.

«Алавес» неплохо выступает на родной арене, а «Эйбар» не совсем уверенно себя чувствует вне родных стен. И так как обе команды особо не блещут результативностью, то рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 2,5. 0