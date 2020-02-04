«Нант» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 4 февраля 2020 года

В 23 туре французской Лиги 1 «Нант» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Божуар» 4 февраля. Начало встречи — в 23:05 мск. Прогноз на «Нант» — ПСЖ.

«Нант»

Команда из одноименного города сейчас занимает восьмое место в таблице чемпионата Франции. В 22 турах первенства этот клуб заработал 32 очка. От еврокубковой зоны его отделяют 2 балла.

Но в последних матчах в разных соревнованиях подопечные Кристиана Гуркюффа чаще терпят неудачи. 18 января «Нант» вылетел от «Страсбура» из 1/8 финала Кубка лиги (0:1).

В 19 туре чемпионата «канарейки» потерпели поражение от «Анже» (1:2). Чуть позже в 1/32 финала Кубка Франции желто-зеленые одолели «Байонн» (2:0), а 12 января этот коллектив взял верх над «Сент-Этьеном» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В 1/16 финала Кубка Франции «Нант» оказался слабее «Лиона» (3:4). В двух последних матчах Лиги 1 команда Гуркюффа также уступила «Бордо» (0:1) и «Ренну» (2:3).

ПСЖ

После 22 матчей Лиги 1 команда из Парижа находится на вершине турнирной таблицы. На счету столичного клуба сейчас имеется 55 очков.

Коллектив Томаса Тухеля никому не проигрывает с начала ноября. А в недавних семи встречах ПСЖ шесть раз победил и в одном поединке сыграл вничью.

Миром красно-синие разошлись с «Монако» 12 января в рамках 20 тура Лиги 1 (3:3). А уже в следующем матче парижане разгромили «монегасков» (4:1). Чуть позже столичная команда прошла «Лорьян» в Кубке Франции (1:0).

В полуфинале Кубка лиги ПСЖ разобрался с «Реймсом» (3:0). Затем команда Тухеля победила «Лилль» (2:0), «По» в 1/8 финала Кубка лиги (2:0) и разнесла «Монпелье» в чемпионате (5:0).

Прогноз

На победу «Нанта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8,30, на ничью — 5,40, а на победу ПСЖ — 1,37.

Сейчас команда Гуркюффа находится не в самой лучшей форме. «Канарейки» стали часто проигрывать и пропускать много голов. Наш прогноз на матч — победа ПСЖ с форой -1 за 1,55. 0