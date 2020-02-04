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    «Кайзерслаутерн» — «Фортуна»: кто выйдет в четвертьфинал?

    «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д
    Каан Айхан
    4 февраля «Кайзерслаутерн» на «Фриц Вальтере» примет дюссельдорфскую «Фортуну» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д.
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Кайзерслаутерн»

    Некогда грозный «Кайзерслаутерн» сейчас прозябает в третьем по рангу дивизионе Германии, где на данный идет в середине таблицы, имея очень мало шансов на повышение.

    В этом Кубке Германии «красные дьяволы» уже успели пройти два раунда. В 1/32 финала они дома переиграли представителя Бундеслиги «Майнц» (2:0), а на следующем этапе были сильнее по пенальти второлигового «Нюрнберга» (2:2, 4:3 пен).

    Накануне 4-кратный чемпион Германии уступил в первенстве на выезде «Ингольштадту» со счетом 1:2, прервав таким образом свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

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    В этом удачном для себе отрезке «Кайзерслаутерн» выиграл в шести встречах при двух ничейных исходах.

    «Фортуна» Д

    «Фортуна» также прошла уже два этапа в текущем кубковом соревновании. На стадии 1/32 финала команда выбила один из коллективов низшей лиги, переиграв его только по итогам овертайма — 3:1.

    В предыдущем раунде дюссельдорфцы одолели представителя второй БЛ «Эрцгебирге Ауе», одолев низших по классу на своей арене со счетом 2:1.

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    В турнирной таблице Бундеслиги «красно-белые» на данный момент расположились на самом дне, уступая 16 спасительной позиции три пункта.

    Несколько дней тому назад «Фортуна» в родных стенах сыграла 1:1 с «Айнтрахтом» в первенстве, а перед этим она проиграла в двух встречах чемпионата подряд.

    Два сезона тому назад эти коллективы выступал во второй БЛ. И тогда «фортунцы» дважды победили — 2:0 и 3:1.

    Прогноз на «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д

    Прогнозируем, что в поединке середняка третьей лиги и аутсайдера БЛ голы будут забиты в обе стороны. 0

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    «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Германии 4 февраля 2020 года. Прогноз на «Кайзерслаутерн» — «Фортуна» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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