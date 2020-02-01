«Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 1 февраля 2020 года

Первого февраля стартует Кубок «Матч Премьер». В 1-туре московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». Начало в 18:00 по московскому времени Прогноз на «Спартак» — «Ростов».

«Спартак»

Несмотря на проведенную летом солидную трансферную кампанию, «Спартак» провалил старт сезона, вылетел из Лиги Европы и уже в конце сентября главный тренер Олег Кононов подал в отставку.

В середине октября красно-белых возглавил молодой немецкий тренер Доменико Тедеско, но нельзя сказать, что состояние команды кардинально улучшилось.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил в середине таблицы — на 10-м месте, проиграв последний перед отпуском матч на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

В 19 матчах красно-белые забили всего 19 голов, пропустив 21 мяч. По 4 гола записали на свой счет Самюэль Жиго и Йордан Ларссон, еще по 3 — Зелимхан Бакаев и Эсекиэль Понсе.

В зимнее трансферное окно команду покинули полузащитник Джано Ананидзе и Солтмурад Бакаев. Единственным усилением стал арендованный у «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев.

Контрольных матчей на первом сборе «Спартак» не проводил.

«Ростов»

«Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

В 19 матчах РПЛ ростовчане забили 34 мяча, но и пропустили 28 голов. 10 мячей забил Эльдор Шомуродов, еще 5 — Алексей Ионов, по 4 Хорен Байрамян и Роман Еременко.

Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

Состав донского клуба укрепили полузащитники Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко и

На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и с латвийским ФК «Рига» (3:1).⠀ В матче с узбекским клубом дончане ушли от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне «Ростов» и «Спартак» принимали участие в турнире в Катаре — красно-белые стали его победителями, обыграв «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

«Ростов» же кроме «Спартака» проиграл «Зениту» (0:5) и сыграл вничью с «Локо».

Прогноз

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Ростова» — 2,75.

Тренеры в первую очередь будут наигрывать связки, а не стараться выиграть турнир, но для «Спартака» это будет контрольный матч, в то время как «Ростов» уже успел разогреться. Прогнозируем, что подопечные Карпина не проиграют.

Можно ожидать голов и в те, и в другие ворота в контрольном матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,0 и «Обе забьют» за 1,75. 0