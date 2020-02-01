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    Поквитается ли «Спартак» с «Ростовом» за домашний разгром?

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
    Доменико Тедеско
    Первого февраля стартует Кубок «Матч Премьер». В 1-туре московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». Начало в 18:00 по московскому времени Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 01 Февраля 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 18:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.75
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    «Спартак»

    Несмотря на проведенную летом солидную трансферную кампанию, «Спартак» провалил старт сезона, вылетел из Лиги Европы и уже в конце сентября главный тренер Олег Кононов подал в отставку.

    В середине октября красно-белых возглавил молодой немецкий тренер Доменико Тедеско, но нельзя сказать, что состояние команды кардинально улучшилось.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил в середине таблицы — на 10-м месте, проиграв последний перед отпуском матч на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

    В 19 матчах красно-белые забили всего 19 голов, пропустив 21 мяч. По 4 гола записали на свой счет Самюэль Жиго и Йордан Ларссон, еще по 3 — Зелимхан Бакаев и Эсекиэль Понсе.

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    • В зимнее трансферное окно команду покинули полузащитник Джано Ананидзе и Солтмурад Бакаев. Единственным усилением стал арендованный у «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев.

    Контрольных матчей на первом сборе «Спартак» не проводил.

    «Ростов»

    «Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

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    • В 19 матчах РПЛ ростовчане забили 34 мяча, но и пропустили 28 голов. 10 мячей забил Эльдор Шомуродов, еще 5 — Алексей Ионов, по 4 Хорен Байрамян и Роман Еременко.

    Зимой команду покинули защитники Рагнар Сигурдссон и Мачей Вилюш, а также ушедшие в аренду нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

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    Состав донского клуба укрепили полузащитники Павел Мамаев, защитник «Тамбова» Максим Осипенко и

    На первом сборе «Ростов» провел матчи с «Пахтакором» (1:1) и с латвийским ФК «Рига» (3:1).⠀ В матче с узбекским клубом дончане ушли от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Ростов» и «Спартак» принимали участие в турнире в Катаре — красно-белые стали его победителями, обыграв «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

    «Ростов» же кроме «Спартака» проиграл «Зениту» (0:5) и сыграл вничью с «Локо».

    Прогноз

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Ростова» — 2,75.

    Тренеры в первую очередь будут наигрывать связки, а не стараться выиграть турнир, но для «Спартака» это будет контрольный матч, в то время как «Ростов» уже успел разогреться. Прогнозируем, что подопечные Карпина не проиграют.

    Можно ожидать голов и в те, и в другие ворота в контрольном матче. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,0 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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