«Арсенал» — «Лидс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Англии 6 января 2020 года

В понедельник, 6 января, лондонский «Арсенал» будет принимать на своем поле «Лидс» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Начало встречи — в 22:56 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Лидс».

«Арсенал»

В конце ноября клуб уволил Унаи Эмери, а его место занял Фредди Юнгберг. Итог — абсолютно ничего не изменилось.

После матча с «Ман Сити» (0:3) лондонцы заключили контракт Микелем Артетой, но игру с «Эвертоном» (0:0) он наблюдал с трибун.

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В дебютном матче Артеты в качестве главного тренера «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом» (1:1), пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва. В следующем матче «канониры» на своем поле уступили в лондонском дерби «Челси» (1:2). Забив быстрый гол, «Арсенал» пропустил два мяча в последние 10 минут.

Активная работа тренерского штаба и футболистов принесла свои плоды только в прошлом туре АПЛ. 1 января дома лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) и показали, пожалуй, лучшую игру за несколько месяцев. В турнирной таблице АПЛ «канониры» идут только десятыми, набрав 27 очков.

«Лидс»

«Лидс» ведет весьма успешную борьбу за выход в английскую Премьер-лигу.

Команда занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав 52 очко и опережая «Вест Бромвич» по разнице мячей. Отрыв же от зоны плей-офф и вовсе составляет девять пунктов.

В трех матча до позапрошлого тура подопечные Марсело Бьелсы «забуксовали», сумев набрать лишь два очка. Затем команда вновь победила, сумев в сумасшедшей игре одолеть «Бирмингем» — 5:4.

В прошлом туре состоялась битва лидером Чемпионшипа, в которой «Лидс» на выезде разошелся миром с «Вест Бромвичем» — 1:1. Сейчас команда Марсело Бьелсы полностью сосредоточена на борьбе в чемпионате, что может сыграть на руку кубковому сопернику.

Прогноз

На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничейный результат в основное время — 4.80, а на победу «Лидса» — 6.10.

У «Лидса» есть главная задача в Чемпионшипе — удержать первое место. Резервисты «Арсенала», в свою очередь, уже показывали себя в Лиге Европы, поэтому способны добыть результат и в Кубке Англии, если Артета даст отдых некоторым основным футболистам. Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой -1 гол за 1.74. 0