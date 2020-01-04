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    Кто победит в первом каталонском дерби десятилетия?

    «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 4 января 2020 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Барселона»
    Лионель Месси
    В субботу, 4 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле сыграет с «Барселоной». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Января 2020 года
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    «Эспаньол»

    Подопечные Абелардо начали декабрь с домашнего поражения от «Осасуны» (2:4), после чего каталонцы уступили «Реалу» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу».

    Затем в рамках Лиги Европы «Эспаньол» дома уступил ЦСКА (0:1), но вышел из группы. Вернувшись домой, каталонский клуб дома сыграл вничью с «Бетисом» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Семиматчевую безвыигрышную серию «Эспаньола» прервала выездная победа над «Льейда Эспортиу» (2:0) в Кубке Испании, а в последнем матче каталонцы в гостях проиграли «Леганесу» (0:2).

    После 18 туров «Эспаньол» с 10 очками занимает последнее, 20 место в таблице Примеры. Разница мячей 12-34, 2 гола забил Бернардо Эспиноса.

    «Барселона»

    «Блауграна» начала сезон с выездной победы над «Атлетико» (1:0), вырванной на последних минутах благодаря голу Лионель Месси.

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  • 30/12/2019

    • Вернувшись домой каталонцы разгромили «Мальорку» (5:2), а затем в Милане вырвали победу у «Интера» (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

    В выездном матче с «Реал Сосьедадом» «Барса» сыграла вничью 2:2, а затем на «Камп Ноу» разошлась миром с мадридским «Реалом» (0:0).

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    В последнем матче «Барса» разгромила дома «Алавес» (4:1) и с 39 очками возглавляет таблицу Ла Лиги, на 2 балла опережая «Реал». Разница мячей 47-21, 13 очков забил Месси, еще 10 Луис Суарес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба матча со счетом 4:0 на выезде и 2:0 дома. Годом ранее «Барса» победила 5:0 дома и сыграла вничью 1:1 в гостях, а в 1/4 финала Кубка Испании проиграла в гостях 0:1 и победила дома 2:0.

    Прогноз

    На победу «Эспаньола» букмекеры дают коэффициент 6,50, на ничейный результат в основное время — 4,60, а на победу «Барселоны» — 1,45.

    Учитывая, в каком состоянии находится «Эспаньол», в победе «Барселоны» сомневаться не приходится.

    Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «обе забьют — нет» за 2,00. 0

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