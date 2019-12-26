«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

«Брентфорд»
Клуб из пригорода Лондона после первого круга находится в зоне плей-офф, на шестом месте. Но седьмую позицию команда опережает только по дополнительным показателям.
За последние пять матчей в первенстве первой лиги «пчелы» проиграли только раз, уступили на выезде «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 1:2.
После того дружина Томаса Франка сперва дважды победила, поочередно одолев на своей территории 2:1 «Кардифф Сити» и 1:0 «Фулхэм», а также в прошлом туре сыграла вничью в гостях с «Вест Бромвичем» — 1:1.
При своих болельщиках «Брентфорд» играет неплохо. В 11 домашних встречах команда победила в шести случаях, трижды сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 19:7.
«Суонси»
Валлийский коллектив является соседом своего предстоящего соперника по турнирной таблице. У него на счету такое же количество очков, но худшая разница мячей.
У «лебедей» за аналогичный период было два поражения, которые пришлись на конец ноября и начала декабря. В минувших трех играх они не уступали.
Начали они этот отрезок с домашней мировой с «Блэкберн Роверс» (1:1), после чего дважды победили — дома 3:1 «Миддлсбро» и в гостях 1:0 «Лутон Таун».
В 11 выездных играх текущего Чемпионшипа «Суонси» добыл пять викторий, пять раз сыграл вничью и один поединок проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:12.
В прошлом сезоне валлийцы дважды одолели «пчел» — 3:0 и 3:2, а в первом круге этого «Брентфорд» разгромил в гостях «Суонси» со счетом 3:0.
Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.65, победа «Суонси» — 5.60, ничья — 4.25.
Прогнозируем, что в поединке соседей по турнирке будут забитые мячи в обе стороны. 0