ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеЯнварь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно? Аллегри давно связывают с «МЮ»Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ» Хоккеисты сборной РоссииРоссийской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой
  • 13:59
    • «Челси» планирует усилиться форвардом «Лейпцига»
  • 13:44
    • «Реал» планирует вернуть Эдегора следующим летом
  • 13:16
    • «Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции
  • 07:03
    • Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020
  • 22:47
    • Яшин попал в символическую сборную всех времен по версии AS
  • 22:07
    • ЦСКА обыграл «Металлург» благодаря дублю Григоренко
  • 20:57
    • «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче»
    Все новости спорта

    Что принесет встреча соседей по турнирной таблице?

    «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Суонси
    Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси»
    Андре Айю
    В четверг, 26 декабря, «Брентфорд» на своем поле примет «Суонси» в поединке 24 тура первого английского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.20
  • Играть!
    •

    «Брентфорд»

    Клуб из пригорода Лондона после первого круга находится в зоне плей-офф, на шестом месте. Но седьмую позицию команда опережает только по дополнительным показателям.

    За последние пять матчей в первенстве первой лиги «пчелы» проиграли только раз, уступили на выезде «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 1:2.

    После того дружина Томаса Франка сперва дважды победила, поочередно одолев на своей территории 2:1 «Кардифф Сити» и 1:0 «Фулхэм», а также в прошлом туре сыграла вничью в гостях с «Вест Бромвичем» — 1:1.

  • Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?
  • Кто кого планирует подписать, а с кем попрощаться?
  • Вчера

    • При своих болельщиках «Брентфорд» играет неплохо. В 11 домашних встречах команда победила в шести случаях, трижды сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 19:7.

    «Суонси»

    Валлийский коллектив является соседом своего предстоящего соперника по турнирной таблице. У него на счету такое же количество очков, но худшая разница мячей.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    У «лебедей» за аналогичный период было два поражения, которые пришлись на конец ноября и начала декабря. В минувших трех играх они не уступали.

    Начали они этот отрезок с домашней мировой с «Блэкберн Роверс» (1:1), после чего дважды победили — дома 3:1 «Миддлсбро» и в гостях 1:0 «Лутон Таун».

    Все прогнозы на АПЛ

    В 11 выездных играх текущего Чемпионшипа «Суонси» добыл пять викторий, пять раз сыграл вничью и один поединок проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:12.

    В прошлом сезоне валлийцы дважды одолели «пчел» — 3:0 и 3:2, а в первом круге этого «Брентфорд» разгромил в гостях «Суонси» со счетом 3:0.

    Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.65, победа «Суонси» — 5.60, ничья — 4.25.

    Прогнозируем, что в поединке соседей по турнирке будут забитые мячи в обе стороны. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    5.74
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 14:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • Клубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе Гомис
    • 16:42 22/12/2019     Лионель Месси
  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
    • 13:10 19/12/2019     Микель Артета
  • Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
    • 15:12 20/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира Футбол КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне Вчера в 13:150
  • 14:12
    • «Боруссия» Д выставила цену на Санчо
  • 13:29
    • «Ювентус» поздравил болельщиков с Рождеством
  • 12:55
    • Кержаков: Не перешел в ПСЖ, потому что они могли вылететь
    Хоккеисты «Торонто» Хоккей НХЛ. 14 шайб в Торонто, гол Овечкина, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:110
  • Экспресс дня

  • Способны ли «лисы» доставить проблемы лидеру АПЛ?
  • 2.76
    •
  • 12:38
    • Виллиан не хочет покидать «Челси»
  • 12:22
    • «Наполи» намерен переманить к себе защитника «Милана»
  • 12:07
    • «Монако» хочет пригласить экс-наставника «Арсенала»
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 17-23 декабряГде продолжит карьеру Кавани, кто является целью Артеты, сколько «Челси» отдаст за Санчо и другие трансферные новости последних дней 23/12/2019 в 23:490
  • 11:49
    • Названа символическая сборная французской Лиги 1 первого круга
  • 11:33
    • «Денвер» продлил контракт с главным тренером
  • 08:56
    • Озил оплатил 219 детских операций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие