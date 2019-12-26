«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, «Брентфорд» на своем поле примет «Суонси» в поединке 24 тура первого английского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси».

«Брентфорд»

Клуб из пригорода Лондона после первого круга находится в зоне плей-офф, на шестом месте. Но седьмую позицию команда опережает только по дополнительным показателям.

За последние пять матчей в первенстве первой лиги «пчелы» проиграли только раз, уступили на выезде «Шеффилд Уэнсдэй» со счетом 1:2.

После того дружина Томаса Франка сперва дважды победила, поочередно одолев на своей территории 2:1 «Кардифф Сити» и 1:0 «Фулхэм», а также в прошлом туре сыграла вничью в гостях с «Вест Бромвичем» — 1:1.

При своих болельщиках «Брентфорд» играет неплохо. В 11 домашних встречах команда победила в шести случаях, трижды сыграла вничью и дважды проиграла, разница мячей — 19:7.

«Суонси»

Валлийский коллектив является соседом своего предстоящего соперника по турнирной таблице. У него на счету такое же количество очков, но худшая разница мячей.

У «лебедей» за аналогичный период было два поражения, которые пришлись на конец ноября и начала декабря. В минувших трех играх они не уступали.

Начали они этот отрезок с домашней мировой с «Блэкберн Роверс» (1:1), после чего дважды победили — дома 3:1 «Миддлсбро» и в гостях 1:0 «Лутон Таун».

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В 11 выездных играх текущего Чемпионшипа «Суонси» добыл пять викторий, пять раз сыграл вничью и один поединок проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:12.

В прошлом сезоне валлийцы дважды одолели «пчел» — 3:0 и 3:2, а в первом круге этого «Брентфорд» разгромил в гостях «Суонси» со счетом 3:0.

Прогноз на «Брентфорд» — «Суонси»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорда» — 1.65, победа «Суонси» — 5.60, ничья — 4.25.

Прогнозируем, что в поединке соседей по турнирке будут забитые мячи в обе стороны. 0