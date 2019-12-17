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    Забьет ли «Эсперанс» гол на КЧМ-2019?

    «Аль-Садд» — «Эсперанс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч клубного чемпионата мира 17 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    Прогноз на «Аль-Садд» — «Эсперанс»
    Игрок «Эсперанса»
    В матче за 5-е место Клубного чемпионата мира катарский «Аль-Садд» сыграет с тунисским «Эсперансом». Встреча, которая пройдет 17 декабря в Дохе, начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Аль-Садд» — «Эсперанс».

    «Аль-Садд»

    «Аль-Садд» на домашнем Клубном чемпионате мира провел уже два поединка. Начали катарцы с предварительного раунда, где одолели чемпиона Океании «Ианген» из Новой Каледонии по итогам овертайма — 3:1.

    На стадии 1/4 финала команда испанца Хави оказалась слабее победителя ЛЧ КОНКАКАФ мексиканского «Монтеррея», проиграв еще в основное время 2:3.

    Еще в первой половине игры «белые» пропустили дважды, а свой второй гол клуб из Катара забил на последней минуте встречи.

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    • В чемпионате Катара «белые» после восьми матчей набрали 15 очков, с которыми идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но у команды есть две игры в запасе.

    «Эсперанс»

    «Эсперанс» выступает на Клубном чемпионате мира как победителя Лиги чемпионов КАФ 2018-2019. На этом турнире тунисский клуб сыграет уже в третий раз в истории.

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    Начали эту компанию «кроваво-золотые» срезу с четвертьфинальной стадии, где минимально уступили победителю Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии — 0:1.

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    В приблизительно равной игре все решил единственный гол саудитов, забитый на 73-й минуте экс-форвардом «Лиона» Бафетимби Гомисом.

    В чемпионате Туниса «Эсперанс» пропустил пять туров и с 16 очками занимает седьмое место в таблице.

    В 2011 году эти команды играли на ККМ на четвертьфинальной стадии. И тогда «Аль-Садд» одолел «Эсперанс» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Аль-Садд» — «Эсперанс»

    В каждой игре на этом турнире катарцы пропускали. Прогнозируем, что и в этом поединке они не смогут сохранить свои ворота на замке. 0

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    «Аль-Садд» — «Эсперанс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч клубного чемпионата мира 17 декабря 2019 года. Прогноз на «Аль-Садд» — «Эсперанс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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