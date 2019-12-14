«Ним» — «Нант». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года

В 18 туре французской Лиги 1 «Ним» примет «Нант». Матч состоится 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ним» — «Нант».

«Ним»

«Ним» расположился на 19-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 набранными очками.

«Крокодилы» одержали две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

В прошлом месяце подопечные Бернара Блакара уступили «Страсбургу» (1:4) и «Анже» (0:1), а также разошлись миром с «Метцем» (1:1). Встреча с «Ренном» не состоялась из-за сильного ливня.

В декабре коллектив снова начал проигрывать. В поединках против «Бордо» (0:6) и «Лиона» (0:4) это случилось с общей разницей 0:10.

«Нант»

Из-за неудачных результатов команда из одноименного города опустилась на 6 место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов.

С 10 по 14 тур чемпионата Франции «канарейки» заработали всего 1 очко. 19 октября подопечные Кристиана Гуркюффа потерпели поражение от «Меца» (0:1), а затем его коллектив был слабее «Монако» (0:1).

3 ноября на «Стад де Бордо» гости проиграли «Бордо» (0:2), а затем в родных стенах «Нант» не справился с «Сент-Этьеном» (2:3).

В 14 туре Лиги 1 «канарейки» расписали мировую с «Брестом» (1:1), а победить команда Гуркюффа смогла в первый день зимы, одолев дома «Тулузу» (2:1).

После этого команда проиграла на выезде ПСЖ (0:2), а также одолела дома «Дижон» (1:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Нант» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0