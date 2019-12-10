«РБ Зальцбург» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Ливерпуль».

«РБ Зальцбург»

После пяти туров в рамках группового этапа Лиги чемпионов коллектив из Австрии находится на третьем месте в квартете E с 7 очками на своем счету.

Последний раз подопечные Джесси Марша уступали «Наполи» 23 октября (2:3), а затем «РБ Зальцбург» одолел «Рапид» в Бундеслиге (3:2), «Эбрайхсдорф» в Кубке страны (5:0) и «Маттерсбург» в домашнем первенстве (3:0).

В следующей встрече в ЛЧ «быки» расписали мировую с «Наполи» (1:1), а в 14 туре чемпионата Австрии команда была сильнее «Вольфсберга» (3:0).

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Ничьей закончилась игра с клубом «Санкт-Пельтен» (2:2). 27 ноября «РБ Зальцбург» разгромил «Генк» (4:1), а в декабре коллектив Марша не выявил победителя в противостоянии с «Адмирой» (1:1) и уверенно разобрался с «Тиролем» (5:1).

«Ливерпуль»

На данном этапе еврокубкового пути английская команда расположилась на первой позиции в таблице своей группы с 10 очками. Сейчас ливерпульцы опережают «Наполи» на 1 пункт, а «РБ Зальцбург» на 3 балла.

Не так давно «мерсисайдцы» уверенно переиграли «Ман Сити» в АПЛ (3:1), а затем в 13 туре чемпионата подопечные Юргена Клоппа одержали верх над «Кристал Пэлас» (2:1).

Но в Лиге чемпионов «Ливерпуль» в очередной раз потерял очки в противостоянии с «Наполи» (1:1).

С 14 по 16 туры Премьер-лиги красные сумели трижды победить своих оппонентов. «Мерсисайдцы» одержали верх над «Брайтоном» (2:1), «Эвертоном» (5:2) и «Борнмутом» (3:0).

Прогноз

На победу «РБ Зальцбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,65, ничья оценивается в 4,30, а победа «Ливерпуля» — в 1,88.

«РБ Зальцбург» — это команда, которая поборется за очки даже против английского гранда. Но коллективу Клоппа важно зацепиться за положительный результат в гостях. Наш прогноз на матч — «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,92. 0