«Торино» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года

В 15 туре итальянской Серии А «Торино» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Фиорентина».

«Торино»

За 14 туров чемпионата Италии команда из Турина смогла занять 10 строчку в таблице. Сейчас на счету этого коллектива имеется 17 пунктов.

С конца сентября по 2 ноября «быки» вообще не побеждали в Серии А. Сперва бордовые уступили в гостях «Парме» (2:3), а затем они разошлись миром с «Наполи» (0:0).

8 тур первенства завершился для «Торино» поражением от «Удинезе» (0:1), после чего подопечные Вальтера Мадзарри не выявили сильнейшего в игре с «Кальяри» (1:1). В 10 и 11 турах «Торино» был слабее «Лацио» (0:4) и «Ювентуса» (0:1).

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9 ноября «быки» наконец-то заработали 3 очка, переиграв «Брешию» (4:0). В 13 поединке сезона бордовые дома не справились с «Интером» (0:3), а спустя неделю клуб из Турина одержал верх над «Дженоа» (1:0).

«Фиорентина»

В своих 14 встречах в рамках итальянского первенства клуб из Флоренции набрал 16 баллов. Этого достаточно лишь для 13 места в турнирной таблице.

Последний раз в Серии А «Фиорентина» побеждала 30 октября. Тогда в 10 туре «лилии» с минимальным преимуществом разобрались с «Сассуоло» (2:1).

А в следующей игре чемпионата фиолетовые расписали мировую с «Пармой» (1:1). Встреча с «Кальяри» 10 ноября завершилась для команды Винченцо Монтеллы крупным поражением (5:2).

После этого «Фиорентина» уступила «Вероне» (0:1) и «Лечче» (0:1), а декабрь для «лилий» начался с Кубка Италии. В этом турнире клуб из Флоренции разобрался с «Читтаделлой» (2:0).

Прогноз

Победа «Торино» в этой встрече оценивается в 2,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Фиорентины» — 2,90.

Оба коллектива сейчас переживают игровой кризис. На тренеров команд оказывается большое давление. Поэтому каждому нужна будет победа в Турине. Наш прогноз на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2,07. 0