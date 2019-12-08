ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерШесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни? Фредди ЮнгбергБлестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме Альваро МоратаПримера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» примет «Эспаньол»
  • 00:54
    • «Интер» и «Рома» не определили победителя
  • 00:34
    • Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при
  • 22:59
    • Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при
  • 21:42
    • «Зенит» разгромил московское «Динамо»
  • 21:31
    • «Локомотив» пропустил четыре безответных мяча в Туле
  • 14:57
    • «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»
  • 14:45
    • Президент UFC подтвердил договоренность с Мейвезером
    Все новости спорта

    Как сыграют между собой середняки Серии А?

    «Торино» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Торино Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз на «Торино» — «Фиорентина»
    Андреа Белотти
    В 15 туре итальянской Серии А «Торино» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Фиорентина».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
    •

    «Торино»

    За 14 туров чемпионата Италии команда из Турина смогла занять 10 строчку в таблице. Сейчас на счету этого коллектива имеется 17 пунктов.

    С конца сентября по 2 ноября «быки» вообще не побеждали в Серии А. Сперва бордовые уступили в гостях «Парме» (2:3), а затем они разошлись миром с «Наполи» (0:0).

    8 тур первенства завершился для «Торино» поражением от «Удинезе» (0:1), после чего подопечные Вальтера Мадзарри не выявили сильнейшего в игре с «Кальяри» (1:1). В 10 и 11 турах «Торино» был слабее «Лацио» (0:4) и «Ювентуса» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    9 ноября «быки» наконец-то заработали 3 очка, переиграв «Брешию» (4:0). В 13 поединке сезона бордовые дома не справились с «Интером» (0:3), а спустя неделю клуб из Турина одержал верх над «Дженоа» (1:0).

    «Фиорентина»

    В своих 14 встречах в рамках итальянского первенства клуб из Флоренции набрал 16 баллов. Этого достаточно лишь для 13 места в турнирной таблице.

  • Шесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни?
  • Инсайды о ситуации внутри «МЮ» при Мойесе, ван Гале, Моуринью и Сульшере
  • Сегодня

    • Последний раз в Серии А «Фиорентина» побеждала 30 октября. Тогда в 10 туре «лилии» с минимальным преимуществом разобрались с «Сассуоло» (2:1).

    А в следующей игре чемпионата фиолетовые расписали мировую с «Пармой» (1:1). Встреча с «Кальяри» 10 ноября завершилась для команды Винченцо Монтеллы крупным поражением (5:2).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После этого «Фиорентина» уступила «Вероне» (0:1) и «Лечче» (0:1), а декабрь для «лилий» начался с Кубка Италии. В этом турнире клуб из Флоренции разобрался с «Читтаделлой» (2:0).

    Прогноз

    Победа «Торино» в этой встрече оценивается в 2,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,20, а на победу «Фиорентины» — 2,90.

    Оба коллектива сейчас переживают игровой кризис. На тренеров команд оказывается большое давление. Поэтому каждому нужна будет победа в Турине. Наш прогноз на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2,07. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Тамбов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков
    • 14:35 01/12/2019     «Локомотив» — «Динамо»
  • Столичное дерби показало прогресс «Динамо» и стагнацию «Локо»
    • 00:27 02/12/2019     «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»
  • «Челси» не обладает нужным составом для больших задач
    • 20:27 01/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Торино» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Торино» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
    Тоже интересно
    Игроки «Ак Барса» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» разбило «Локомотив», «Ак Барс» обыграл «Торпедо»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ Вчера в 22:370
  • 00:45
    • Лига 1: «Лилль» обыграл «Брест», «Лион» разгромил «Ним»
  • 22:49
    • Евролига: «Зенит» обыграл французов, «Химки» уступили «Барселоне»
  • 22:10
    • Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при
    Юрий Семин Футбол РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Локо» разбит в Туле, «Краснодар» примет ЦСКАОбзор матчей 19-го тура Российской Премьер-лиги Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Сити» в манкунианском дерби?
  • 2.73
    •
  • 18:36
    • «Марафонбет» — первый в истории титульный партнер «Манчестер Сити»
  • 18:28
    • Миранчук и Крыховяк в составе на матч с «Арсеналом»
  • 18:22
    • «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы
    «Рейнджерс» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» победил «Коламбус», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря Вчера в 08:580
  • 14:33
    • Трансферный бан «Челси» сокращен
  • 13:58
    • «Атлетико» близок к трансферу бразильского полузащитника
  • 18:13
    • «Йокерит» на выезде обыграл «Сибирь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие