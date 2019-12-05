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    У «Пармы» больше шансов в Кубке Италии

    «Парма» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка Италии 5 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Парма» — «Фрозиноне»
    Жервиньо
    В 1/16 Кубка Италии «Парма» примет на своем поле «Фрозиноне». Местом встречи будет стадион «Эннио Тардини». Начало матча в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Фрозиноне».
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.80
  • X
  • 3.40
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    «Парма»

    Клуб стартовал в Кубке Италии с победы над «Венецией», выиграв со счетом 3:1. Это был первый матч сезона для хозяев.

    На данный момент «Парма» не может выиграть на протяжении двух поединков. На выходных «желто-синие» уступили с минимальным счетом «Милану» в рамках Серии А. В позапрошлом туре чемпионата «герцоги» сыграли вничью 2:2 с «Болоньей».

    Все прогнозы на Серию А

    Стоит отметить, что хозяева выиграли 5 из 9 домашних матчей нынешнего сезоне. Можно выделить победу над «Ромой» со счетом 2:0 и неплохое выступление против «Ювентуса» (0:1).

    В трех домашних играх команды забивалось меньше трех мячей.

    «Фрозиноне»

    Команда провела уже два матча в Кубке. «Фрозиноне» выиграл у «Каррарезе» 4:0 и со счетом 5:1 удалось разгромить «Монополи».

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    Что касается последних выступлений, то в субботу «канарейки» выиграли дома у «Эмполи» с результатом 4:0. До этого было поражение от «Специи» 2:0 и победа над «Кьево» с аналогичным счетом.

    Примечательно, что «чочарцы» не выиграли ни одной гостевой встречи в этом сезоне. Их было всего семь — 4 поражения и 3 ничьи.

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    • При этом на выезде «Фрозиноне» не забивает больше одного мяча. За 7 игр на счету команды всего 3 забитых гола.

    Прогноз

    «Парма» явный фаворит этого противостояния. Команда неплохо выступает в Серии А, занимая 8 место.

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    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.71 на победу первой, 4.70 на победу второй и 3.55 на ничью.

    Кубковые соревнования всегда преподносят сюрпризы. Тем более это противостояние имеет неоднозначный характер. В 3 очных играх по одной победе у каждой команды и один раз фиксировалась ничья.

    Как бы там ни было, выездная статистика «Фрозиноне» не впечатляет. Так что ставим на победу «Пармы». 0

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    «Парма» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка Италии 5 декабря 2019 года. Прогноз на «Парма» — «Фрозиноне». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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