«Вест Бромвич» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Чемпионшипа 27 ноября 2019 года

В среду, 27 ноября, в рамках 18-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромввич» на своем поле примет «Бристоль Сити». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити».

«Вест Бромвич»

Перед стартом 17 тура, «Вест Бромвич» единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея в своем активе 36 пунктов, что на два больше, чем у ближайшего преследователя.

У «дроздов» сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, три последних из которых они выиграли, пропустив в этом отрезке всего лишь один мяч.

Начался этот удачный период для «Альбиона» с выездной победы над «Сток Сити» (2:0), после он одолел на выезде «Халл Сити» (1:0) и дома «Шеффилд Уэнсдэй» (2:1).

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В восьми домашних встречах «Вест Бром» добыл четыре победы при таком же количестве ничейных исходов, разница мячей — 19:13.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» с 29 очками после 17 матчей в первом дивизионе расположился на седьмой позиции, уступая зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

На данный момент у «зарянок» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они дважды выиграли и три матча закончили мировыми исходами.

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В ноябре «красно-белые» сыграли вничью с «Барнсли» (2:2) в гостях и с «Ноттингем Форест» (0:0) дома. Обыграть удалось на выезде «Кардифф Сити» со счетом 1:0.

Девять выездных матчей в этом розыгрыше Чемпионшипа принесли «Бристоль Сити» четыре виктории, столько же ничьих и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 15:13.

В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 4:2 и 2:3.

Прогноз на «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити»

Обе команды играют довольно-таки результативно. Скорее всего, и эта встреча принесет забитые мячи в обе стороны. 0