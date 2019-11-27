«Генк» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

«Генк»
У «Генка» всего один набранный балл и последняя строчка в группе Е. Бельгийская команда может надеяться только на третье место и выход в ЛЕ.
Заработали свой пункт «магистры» в домашней встрече с итальянским «Наполи», которая закончилась нулевой ничьей.
Еще чемпион Бельгии проиграл «Ливерпулю» дома 1:4, и в первом туре в гостях нынешнему сопернику со счетом 2:6.
В прошлом туре снова случилась неудача в поединке с английским клубом на выезде — 1:2.
В чемпионате Бельгии «Генк» не особо убедителен, находясь на данный момент в середине турнирной таблицы, а в целом уже пять матчей не знает побед.
«РБ Зальцбург»
На данный момент команда из одноименного города Австрии имеет в активе 4 балла и третье место. Отставание от проходной второй позиции — четыре очка.
Свой еврокубковый путь «РБ Зальцбург» начал с разгрома. В родных стенах хозяева легко разобрались с «Генком» (6:2). Но затем в результативной битве на «Энфилде» гости проиграли «Ливерпулю» (4:3).
А в поединке с «Наполи» подопечные Джесси Марша уступили итальянцам дома со счетом 2:3. Тем не менее, в четвертом туре им удалось сыграть 1:1 на выезде.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,6.
Рекомендуем ставить на то, что «Зальцбург» выиграет, и обе команды забьют за 2,45 0