«Генк» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Генк» будет принимать «РБ Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Луминус Арена» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Генк» — «РБ Зальцбург».

«Генк»

У «Генка» всего один набранный балл и последняя строчка в группе Е. Бельгийская команда может надеяться только на третье место и выход в ЛЕ.

Заработали свой пункт «магистры» в домашней встрече с итальянским «Наполи», которая закончилась нулевой ничьей.

Еще чемпион Бельгии проиграл «Ливерпулю» дома 1:4, и в первом туре в гостях нынешнему сопернику со счетом 2:6.

В прошлом туре снова случилась неудача в поединке с английским клубом на выезде — 1:2.

В чемпионате Бельгии «Генк» не особо убедителен, находясь на данный момент в середине турнирной таблицы, а в целом уже пять матчей не знает побед.

«РБ Зальцбург»

На данный момент команда из одноименного города Австрии имеет в активе 4 балла и третье место. Отставание от проходной второй позиции — четыре очка.

Свой еврокубковый путь «РБ Зальцбург» начал с разгрома. В родных стенах хозяева легко разобрались с «Генком» (6:2). Но затем в результативной битве на «Энфилде» гости проиграли «Ливерпулю» (4:3).

А в поединке с «Наполи» подопечные Джесси Марша уступили итальянцам дома со счетом 2:3. Тем не менее, в четвертом туре им удалось сыграть 1:1 на выезде.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Зальцбург» выиграет, и обе команды забьют за 2,45 0