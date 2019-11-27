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    Обыграет ли «Зальцбург» «Генк»?

    «Генк» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Генк» — «РБ Зальцбург»
    «Зальцбург» занимает третье место в группе
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Генк» будет принимать «РБ Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Луминус Арена» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Генк» — «РБ Зальцбург».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 27 Ноября 2019 года
    Генк
    • Генк 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    «Генк»

    У «Генка» всего один набранный балл и последняя строчка в группе Е. Бельгийская команда может надеяться только на третье место и выход в ЛЕ.

    Заработали свой пункт «магистры» в домашней встрече с итальянским «Наполи», которая закончилась нулевой ничьей.

    Еще чемпион Бельгии проиграл «Ливерпулю» дома 1:4, и в первом туре в гостях нынешнему сопернику со счетом 2:6.

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    В прошлом туре снова случилась неудача в поединке с английским клубом на выезде — 1:2.

    В чемпионате Бельгии «Генк» не особо убедителен, находясь на данный момент в середине турнирной таблицы, а в целом уже пять матчей не знает побед.

    «РБ Зальцбург»

    На данный момент команда из одноименного города Австрии имеет в активе 4 балла и третье место. Отставание от проходной второй позиции — четыре очка.

    Свой еврокубковый путь «РБ Зальцбург» начал с разгрома. В родных стенах хозяева легко разобрались с «Генком» (6:2). Но затем в результативной битве на «Энфилде» гости проиграли «Ливерпулю» (4:3).

    А в поединке с «Наполи» подопечные Джесси Марша уступили итальянцам дома со счетом 2:3. Тем не менее, в четвертом туре им удалось сыграть 1:1 на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Зальцбург» выиграет, и обе команды забьют за 2,45 0

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    «Генк» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года. Прогноз на «Генк» — «РБ Зальцбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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