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    Вернется ли «Витесс» на победный путь?

    «Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Голландии 24 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Спарта» Роттердам — «Витесс»
    «Витесс» проиграла два предыдущих матча
    В 13-м туре голландской Эредивизии «Витесс» в Роттердаме навестит «Спарту». Встреча, которая состоятся 24 ноября, начнется в 18:45 по мск. Прогноз на «Спарта» Роттердам — «Витесс».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
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    «Спарта» Роттердам

    По итогам 12-ти туров Эредивизии «Спарта» располагается на 12-й позиции. В активе команды 16 очков, что в пяти баллах от зоны еврокубков.

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    Коллектив одержал четыре победы, свел четыре матча вничью и проиграл в пяти поединках. Он одержал одну викторию в четырех предыдущих встречах во всех турнирах.

    Примечательно, что в национальном чемпионате клуб не знает побед уже четыре игры кряду. Только в одном из этих поединков была ничья — с ПСВ (2:2).

    «Витесс»

    «Витесс» по итогам 13 туров голландского чемпионата расположился на пятой позиции, имея на своем счету 23 очка. От первого «Аякса» он отстает на 12 баллов.

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    В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в шести матчах.

    Недавно у дружины Слуцкого была 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

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    • Она закончилась поражением от «Ден Хаага» (0:2). И хотя после этого был обыгран «Де Граафсхап» (2:0) в кубке, затем в Эредивизии случились неудачи в гостевой игре с «Эмменом» (1:2) и домашней — с «Гронингеном» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,55, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0

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