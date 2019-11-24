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    «Лацио» продолжит побеждать?

    «Сассуоло» — «Лацио». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Сассуоло» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В 13 туре итальянской Серии А «Сассуоло» примет «Лацио». Матч между этими командами состоится 24 ноября в Реджо-нель-Эмилия. Начало в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Сассуоло» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сассуоло»

    В крайнем туре «Сассуоло» прервал свою 2-матчевую безвыигрышную серию. Команда обыграла «Болонью» со счетом 3:1. До этого хозяева проиграли «Фиорентине» 1:2 и сыграли вничью с «Лечче» (2:2).

    «Черно-зеленые» набрали 13 очков в 11 матчах. У них одна игра в запасе, поэтому можно считать, что команда имеет потенциальное преимущество над «Вероной», «Торино» и «Удинезе». То есть перспективе коллектив может подняться выше.

    Все прогнозы на Серию А

    Благодаря победе над «Болоньей» «Сассуоло» прервал неудачную домашнюю серию из трех поражений. Кроме «Фиорентины» очки у «нероверди» отобрал «Интер» (3:4) и «Аталанта» (1:4).

    Лучший бомбардир команды Берарди пропустит игру из-за травмы.

    «Лацио»

    «Лацио» находится в первой тройке. От «Интера» команда отстает на 7 пунктов. Сзади «римлян» поджимают «Кальяри», «Рома» и «Аталанта».

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    • «Лациале» чувствуют себя хорошо. Они выиграли четыре последних поединка в Серии А.

    Со счетом 4:2 «бело-голубые» разобрались с «Лечче», с результатом 1:2 они обыграли «Милан», дома команда разбила «Торино» (4:0) и 1:2 было на выезде с «Фиорентиной». Однако эту замечательную серию портит поражение от «Селтика» в Лиге Европы со счетом 1:2.

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    Стоит также отметить, что «Лацио» забивал не менее двух голов в 7 играх Серии А.

    В лазарете у команды только Кишна. Так что кадровые проблемы несерьезные.

    Прогноз

    Последние матчи между этими командами завершались ничью — 2:2 и 1:1 в прошлом сезоне. Ну а в целом «римляне» не проигрывают «Сассуоло» уже 6 матчей кряду.

    4.50 и 1.73 дают на победу одной и другой команды, а 4.30 букмекеры установили на исход «ничья».

    Состав у гостей более конкурентоспособный. Подопечные Симоне Индзаги действительно более опытные и техничные. Так что мы отдаем предпочтение им. Все-таки их последние победы внушают доверие.

    Ставим на победу «Лацио». «Сассуоло» будет сложно без своего лучшего бомбардира. 0

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    «Сассуоло» — «Лацио». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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