ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерНе спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ» Роналду находится не в форме«Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать Даниил МедведевМедведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТР
  • 01:17
    • Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира АТР
  • 01:06
    • Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
  • 00:49
    • Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург
  • 00:40
    • Англия и Чехия одержали победы и вышли на Евро-2020
  • 22:30
    • ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву»
  • 22:16
    • Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
  • 21:32
    • «Ак Барс» обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    Казахстан прервет свою неудачную серию

    Сан-Марино — Казахстан. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на Сборная Сан-Марино Прогнозы на Сборная Казахстана Календарь Евро-2020
    Прогноз на Сан-Марино — Казахстан
    Бауржан Исламхан
    В рамках девятого тура отборочного раунда Евро-2020 состоится поединок между сборными Сан-Марино и Казахстана. Игра состоится 16 ноября в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Сан-Марино — Казахстан.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 40.00
  • X
  • 13.50
  • 2
  • 1.05
  • Играть!
    •

    Сан-Марино

    Команда — одна из главных неудачниц этого турнира. Последнее место в группе, 8 поражений кряду и 43 пропущенных мяча. При этом ни единого забитого гола.

    Главным успехом в рамках этого отбора для сборной Сан-Марино можно считать поражение от Шотландии. Там команда проиграла со счетом 0:2. Это самый минимальный урон за все 8 игр текущего отбора.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В последний раз в домашнем матче сборная Сан-Марино забивала 6 лет назад. Вообще последний мяч коллектив забивал в сентябре 2017 года. Короче говоря, хозяева отмечаются голами только по праздникам.

    Казахстан

    Казахстан на предпоследней строчке. В активе гостей 7 очков, но вряд ли сборная приедет просто отбыть номер.

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Учитывая то, что команда не побеждала в последних четырех играх, для нее в этой игре 3 очка будут иметь важное значение с точки зрения прерывания негативной серии.

    В прошлых трех встречах Казахстан проиграл — 1:0 с Россией, 1:2 с Кипром и 0:2 с Бельгией. На выезде казахи не побеждают с конца марта 2018 года. Серия насчитывает уже 7 матчей.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • Переберется ли хавбек «Локо» в Италию, покинет ли «Арсенал» опальный капитан, кто победит в борьбе за трансфер габонского бомбардира и другие трансферные новости последних дней
  • 11/11/2019

    • На турнире гости одержали две победы. Одна из них — это 4:0 в игре с Сан-Марино. Так что команда имеет большие шансы на улучшение результата.

    Прогноз

    55.0 и 1.05 — вот так букмекеры оценивают шансы обеих команд на победу в этом матче. Ничья оценивается коэффом 12.5.

    Казахстан приедет за победой. Все-таки серия команды не радует. Так что предлагаем поставить на исход «Казахстан выиграет оба тайма». Коэффициент составляет 1.70. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Надаль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финляндия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Армения — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Румыния — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Швейцария — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Испания — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дания — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвегия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия- Чехия
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
    • 12:50 11/11/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • Вчера в 20:57
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Сан-Марино — Казахстан. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года. Прогноз на Сан-Марино — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября Вчера в 08:440
  • 08:56
    • «Атлетико» может выкупить Ракитича у «Барселоны»
  • 08:47
    • Рамос: «Реал» будет в невыгодном положении перед «класико»
  • 21:16
    • Гендиректор «Локо» не исключил перехода братьев Миранчуков в «Зенит»
    Юрген Клопп Футбол Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»Вспоминаем, как «Ливерпуль» раз за разом упускал чемпионство, лидируя по ходу сезона 12/11/2019 в 21:040
  • Экспресс дня

  • Финляндия добьется исторического успеха?
  • 2.19
    •
  • 00:16
    • «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов
  • 23:58
    • Джеррард готов сменить Эмери в «Арсенале»
  • 23:45
    • Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая
    «Сент-Луис» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург», «Аризона» прервала победную серию «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 13/11/2019 в 09:140
  • 18:43
    • Капитан «Питтсбурга» перенесет операцию
  • 18:32
    • «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 миллионов евро
  • 17:47
    • Итальянец назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие