Сан-Марино — Казахстан. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года

В рамках девятого тура отборочного раунда Евро-2020 состоится поединок между сборными Сан-Марино и Казахстана. Игра состоится 16 ноября в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Сан-Марино — Казахстан.

Сан-Марино

Команда — одна из главных неудачниц этого турнира. Последнее место в группе, 8 поражений кряду и 43 пропущенных мяча. При этом ни единого забитого гола.

Главным успехом в рамках этого отбора для сборной Сан-Марино можно считать поражение от Шотландии. Там команда проиграла со счетом 0:2. Это самый минимальный урон за все 8 игр текущего отбора.

Календарь и таблица Евро-2020

В последний раз в домашнем матче сборная Сан-Марино забивала 6 лет назад. Вообще последний мяч коллектив забивал в сентябре 2017 года. Короче говоря, хозяева отмечаются голами только по праздникам.

Казахстан

Казахстан на предпоследней строчке. В активе гостей 7 очков, но вряд ли сборная приедет просто отбыть номер.

Учитывая то, что команда не побеждала в последних четырех играх, для нее в этой игре 3 очка будут иметь важное значение с точки зрения прерывания негативной серии.

В прошлых трех встречах Казахстан проиграл — 1:0 с Россией, 1:2 с Кипром и 0:2 с Бельгией. На выезде казахи не побеждают с конца марта 2018 года. Серия насчитывает уже 7 матчей.

На турнире гости одержали две победы. Одна из них — это 4:0 в игре с Сан-Марино. Так что команда имеет большие шансы на улучшение результата.

Прогноз

55.0 и 1.05 — вот так букмекеры оценивают шансы обеих команд на победу в этом матче. Ничья оценивается коэффом 12.5.

Казахстан приедет за победой. Все-таки серия команды не радует. Так что предлагаем поставить на исход «Казахстан выиграет оба тайма». Коэффициент составляет 1.70. 0