Северная Ирландия — Нидерланды. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года

В девятом туре отборочного цикла Евро-2020 состоится встреча сборных Северной Ирландии — Нидерландов. Команды начнут в 22:45 по московскому времени. Место встречи — Белфаст, стадион «Уиндзор Парк». Прогноз на Северная Ирландия — Нидерланды.

Северная Ирландия

В данном отборочном цикле «зелено-белая армия» приняла участие в шести встречах. За все эти туры команда заработала 12 очков и заняла 3 место в таблице группы С.

На старте квалификации Северная Ирландия уверенно разобралась с Эстонией (2:0), а чуть позже в Белфасте хозяева победили Белоруссию (2:1).

В выездной встрече с эстонцами Ольстер также завоевал 3 очка (1:2). Затем подопечные Майкла О'Нила вновь взяли верх над Белоруссией (0:1).

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Тем не менее, после этого пришла пора играть с фаворитами, которым команда дважды уступила — Германии (0:2) дома и Нидерландам (1:3) в гостях, хотя после этого победила на выезде Чехию (3:2) в товарищеской встрече.

Нидерланды

Нидерланды провели тяжелейший первый матч со сборной Северной Ирландии. 10 октября команда Рональда Кумана вырвала победу в домашних стенах, хотя и проигрывала 0:1.

После этого ей также удалось одолеть на выезде Белоруссию — 2:1.

Это была четвертая победа кряду на данном турнире. Ранее «оранжевые» выиграли 4:0 у Эстонии и 4:2 у Германии, взяв тем самым реванш за домашнее поражение с результатом 2:3.

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Гости имеют неплохую фору. Они с 15 очками пока что находятся на первой позиции, с отставанием в три балла от британской команды.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех хозяев оценивается в 8,0, а ничья — в 4,5.

Рекомендуем ставить на то, что Нидерланды выиграют, и обе команды забьют за 3,4. 0