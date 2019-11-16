Северная Ирландия — Нидерланды. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Евро-2020 16 ноября 2019 года

Северная Ирландия
В данном отборочном цикле «зелено-белая армия» приняла участие в шести встречах. За все эти туры команда заработала 12 очков и заняла 3 место в таблице группы С.
На старте квалификации Северная Ирландия уверенно разобралась с Эстонией (2:0), а чуть позже в Белфасте хозяева победили Белоруссию (2:1).
В выездной встрече с эстонцами Ольстер также завоевал 3 очка (1:2). Затем подопечные Майкла О'Нила вновь взяли верх над Белоруссией (0:1).
Тем не менее, после этого пришла пора играть с фаворитами, которым команда дважды уступила — Германии (0:2) дома и Нидерландам (1:3) в гостях, хотя после этого победила на выезде Чехию (3:2) в товарищеской встрече.
Нидерланды
Нидерланды провели тяжелейший первый матч со сборной Северной Ирландии. 10 октября команда Рональда Кумана вырвала победу в домашних стенах, хотя и проигрывала 0:1.
После этого ей также удалось одолеть на выезде Белоруссию — 2:1.
Это была четвертая победа кряду на данном турнире. Ранее «оранжевые» выиграли 4:0 у Эстонии и 4:2 у Германии, взяв тем самым реванш за домашнее поражение с результатом 2:3.
Гости имеют неплохую фору. Они с 15 очками пока что находятся на первой позиции, с отставанием в три балла от британской команды.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех хозяев оценивается в 8,0, а ничья — в 4,5.
Рекомендуем ставить на то, что Нидерланды выиграют, и обе команды забьют за 3,4. 0