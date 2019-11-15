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    Итальянцы и боснийцы проведут «верховой» поединок

    Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия
    Жоржиньо
    На «Билино Поле» сыграют сборная Боснии и Герцеговины и сборная Италии. Матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 состоится 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Босния и Герцеговина — Италия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
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    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины набрала 10 очков. За 2 тура до конца отбора команда отстает от второй позиции на 5 пунктов. Таким образом, чтобы выйти в финальную часть Евро-2020 хозяевам нужно выиграть оставшиеся матчи и надеяться на то, что финны проиграют все две встречи.

    В прошлый раз «сине-желтые» неожиданно уступили Греции 2:1. Хотя перед этим команда разгромила Финляндию со счетом 4:1. Так что результатами боснийцы удивить вполне способны.

    Календарь и таблица Евро-2020

    С поля «драконы» редко уходят «сухими». Они пропускали в 7 из 8 матчей отбора. Тем не менее команда забивает больше, чем пропускают — 17 забитых и 14 пропущенных.

    На домашнем поле «золотые лилии» выиграли 3 из 4 последних поединков.

    Италия

    Италия оформила досрочную путевку в финальную часть турнира. Все задачи для «Адзурры» на этом этапе решены. В активе 24 очка — 8 побед из восьми возможных. При этом итальянцы забили 25 голов, пропустив всего три.

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    • В прошлых двух играх подопечные Манчини не пропускали. Они разгромили «всухую» Лихтенштейн со счетом 0:5 и выиграли у Греции 2:0.

    Примечательно, что «Скуадра Адзурра» выиграла 5 выездных поединков подряд. В трех из них она не пропускала.

    На этом Евро матчи с участием Италии чаще всего заканчивались с тоталом больше 2.5.

    Прогноз

    На гостей уже ничего не давит. Хозяевам же наоборот нужно побеждать. Ожидаем более открытого футбола от «лазурных» и смелых действий в атаке от боснийцев.

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    Коэффициенты следующие: 3.00 на «драконов», 2.33 на «лазурную команду» и 3.60 на ничью.

    Мы предлагаем поставить на тотал. Предполагаем, что в игре будет забито больше двух мячей. Ставка — тотал больше 2.5 за 1.80. 0

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