Франция — Молдова. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года

В Париже сборная Франции примет сборную Молдовы. Поединок пройдет в рамках 9 тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на Франция — Молдова.

Франция

Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над грядущим соперником (4:1). Во втором туре в марте четыре мяча Французы отгрузили Исландии (4:0).

В июне французы дома провели контрольный матч с Боливией (2:0), после чего в отборе Евро-2020 на выезде уступили Турции (0:2) и разгромили Андорру (4:0).

В сентябре сборная Франции на своем поле разгромила сначала Албанию (4:1), а затем Молдавию (3:0).

Календарь и таблица Евро-2020

В октябре французы на выезде с большим трудом одолели Исландию (1:0) и сыграли вничью с Турцией (1:1) дома.

«Ле Блё» набрали 19 очков после 8 туров и идут на втором месте в группе Н, уступая туркам по дополнительным показателям.

Молдова

В позапрошлом туре сборная Молдавии проиграла «футбольному карлику» в лице команды Андорры (0:1). Тем самым она опустилась на последнее, 6 место, в группе H, как раз дав обойти себя «почтальонам».

На счету молдаван находится всего три балла. Их они заработали в домашней игре против андоррцев, переиграв их на своем поле со счетом 1:0.

Остальные шесть встреч в квалификационной компании «трехцветные» проиграли, забив в этих играх только один гол. Этот мяч они провели еще на старте турнира в ворота грядущего соперника — 1:4.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01, тогда как успех гостей оценивается в 91,0, а ничья — в 23,0.

Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 голов за 2,0. 0