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    Выйдет ли Франция на первое место в группе?

    Франция — Молдова. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на Франция — Молдова
    Франция уступает первую строчку Турции по личным встречам
    В Париже сборная Франции примет сборную Молдовы. Поединок пройдет в рамках 9 тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на Франция — Молдова.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 14 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Франция

    Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над грядущим соперником (4:1). Во втором туре в марте четыре мяча Французы отгрузили Исландии (4:0).

    В июне французы дома провели контрольный матч с Боливией (2:0), после чего в отборе Евро-2020 на выезде уступили Турции (0:2) и разгромили Андорру (4:0).

    В сентябре сборная Франции на своем поле разгромила сначала Албанию (4:1), а затем Молдавию (3:0).

    Календарь и таблица Евро-2020

    В октябре французы на выезде с большим трудом одолели Исландию (1:0) и сыграли вничью с Турцией (1:1) дома.

    «Ле Блё» набрали 19 очков после 8 туров и идут на втором месте в группе Н, уступая туркам по дополнительным показателям.

    Молдова

    В позапрошлом туре сборная Молдавии проиграла «футбольному карлику» в лице команды Андорры (0:1). Тем самым она опустилась на последнее, 6 место, в группе H, как раз дав обойти себя «почтальонам».

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    На счету молдаван находится всего три балла. Их они заработали в домашней игре против андоррцев, переиграв их на своем поле со счетом 1:0.

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    • Остальные шесть встреч в квалификационной компании «трехцветные» проиграли, забив в этих играх только один гол. Этот мяч они провели еще на старте турнира в ворота грядущего соперника — 1:4.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01, тогда как успех гостей оценивается в 91,0, а ничья — в 23,0.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 4,5 голов за 2,0. 0

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    Франция — Молдова. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года. Прогноз на Франция — Молдова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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