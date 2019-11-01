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    Справится ли «Бристоль Сити» с аутсайдером Чемпионшипа?

    «Барнсли» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Чемпионшипа 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барнсли» — «Бристоль Сити»
    Футболисты «Бристоль Сити»
    В пятницу, 1 ноября, в рамках 15-го тура первого английского дивизиона «Барнсли» на своем поле примет «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Барнсли» — «Бристоль Сити».

    «Барнсли»

    «Барнсли» после 14 туров первого английского дивизиона разместился на самом дне в турнирной таблице, имея на своем счету лишь восемь баллов. От безопасной позиции «дворняги» отстают на четыре пункта.

    На данный момент у «шахтеров» 14-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где они пять игр свели вничью и девять раз проиграли.

    В октябре клуб из графства Саут-Йоркшир сыграл пять матчей, дважды проиграв в них при трех ничейных результатах. В последнем туре он проиграл «Хаддерсфилду» (1:2) в гостях.

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    • В семи домашних поединках текущего розыгрыша Чемпионшипа «Барнсли» выиграл всего лишь раз, еще три игры свел вничью и трижды проиграл, разница мячей в этих встречах — 8:13.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» по итогам 14 матчей в первом дивизионе расположился на шестой позиции, отставая от второй строки всего лишь на один пункт.

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    «Зарянки» за последние 12 матчей во всех турнирах проиграли лишь один раз, уступив в гостях в 12-м туре Чемпионшипа «Лутон Таун» со счетом 0:3.

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    После чего «красно-белые» на своей территории одолели 2:1 «Чарльтон» и в последнем игровом дне поделили очки с «Уиганом» (2:2) дома.

    Семь выездных матчей в этом розыгрыше Чемпионшипа принесли «Бристоль Сити» три виктории, столько же ничьих и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 12:11.

    Последний раз эти команды пересекались в сезоне 2017/2018 в рамках Чемпионшипа. И тогда в Барнсли оппоненты сыграли 2:2.

    Прогноз на «Барнсли» — «Бристоль Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бристоль Сити» — 2.50, победа «Барнсли» — 2.90, ничья — 3.65.

    Один из лидеров первого английского дивизиона вправе может рассчитывать на очки в выездной игре с аутсайдером лиги. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0

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    «Барнсли» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Чемпионшипа 1 ноября 2019 года. Прогноз на «Барнсли» — «Бристоль Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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