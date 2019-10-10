Австрия — Израиль. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч отбора Евро-2020 10 октября 2019 года

10 октября в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» сборная Австрии примет национальную команду Израиля в седьмом туре отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Австрия — Израиль.

Австрия

Сборная Австрии за четыре тура до конца отборочного цикла расположилась на третьем месте в группе G, имея на своем счету 10 очков. От второй проходной строки она отстает на один пункт.

Начали квалификационный турнир австрийцы крайне неудачно, проиграв два стартовых поединка. Сперва они уступили дома Польше (0:1) дома, а затем были повержены в гостях предстоящим противником — 2:4.

Но потом «красно-белые» выдали серию из трех викторий кряду, переиграв на своей территории Словению (1:0) и Латвию (6:0), а также в гостях команду Македонии — 4:1.

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В своем последнем матче подопечные Франко Фода расписали мировую с поляками на чужом поле со счетом 0:0.

Израиль

Команда Израиля за шесть отборочных матчей пополнила свою копилку 8 набранными баллами, с которыми идет пятой с отставание в три пункта от второй строки.

Стартовали в квалификации «бело-голубые» очень даже неплохо, набрав в трех первых матчах семь пунктов. В первом туре они расписали домашнюю мировую со Словенией (1:1).

Затем израильтяне выиграли две игры кряду, обыграв дома Австрию (4:2) и в гостях Латвию (3:0). После чего они выдали 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период Израиль сперва был разгромлен в Польше со счетом 0:4, потом состоялась ничья с Македонией (1:1) дома, а в последнем игровом дне команда Андреаса Херцога уступила в Словении — 2:3.

Между собой эти сборные провели семь встреч, где соблюдают полный паритет — по две виктории и три ничейных результата.

Прогноз на Австрия — Израиль

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Австрии предлагают — 1.45.

На викторию команды Израиля дают — 7.90, ничья оценена — в 3.60.

Так как в этом поединке будет стоять на кону много для этих команд в отборе к Евро-2020, думаем, что оппоненты будут искать счастья у чужих ворот. Ставим — обе забьют. 0