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    Сможет ли «Тоттенхэм» обыграть «Баварию»?

    «Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз (к. 4.8) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бавария»
    «Тоттенхэм» не выиграл в первом туре
    Во вторник, 1 октября, «Тоттенхэм» на своем поле примет «Баварию» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Октября 2019 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    На данный момент коллектив из северного района Лондона с 11 очками в активе располагается на пятом строчке в турнирной таблице АПЛ.

    Последние выступления «Тоттенхэма» никак не впечатляют — команда часто продолжает теряет очки и испытывает проблемы в защите, хотя в последнем туре победила в меньшинстве «Саутгемптон» (2:1).

    Совсем недавно клуб не мог выиграть в трех матчах кряду во всех турнирах. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов, они сыграли вничью 2:2 с «Олимпиакосом», выигрывая 2:0.

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    В 6-м туре Премьер-лиги «Шпоры» у себя дома потерпели поражение от «Лестера» (1:2). Чуть позже в рамках 1/16 Кубка Лиги команда Почеттино вылетела из турнира, уступив «Колчестер Юнайтед» со Второй лиги.

    «Бавария»

    Многократный чемпион Германии и главный претендент на серебряную салатницу, начал этот сезон с нестабильных результатов, так же как и в прошлом году.

    В шести встречах текущей Бундеслиги «Бавария» теряла очки уже дважды. Первый раз она недосчитались баллов в домашней игре с «Гертой» (2:2), а также поделила очки с «РБ Лейпцигом» (1:1) в гостях.

    Остальные три встречи чемпионата «Бавария» выиграла с общим счетом 13:1. В последнем туре «красные» не без труда одолели на выезде «Падерборн» (3:2) и возглавили турнирную таблицу.

    В первом туре группового раунда Лиги чемпионов подопечные Ковача разгромили дома «Црвену Звезду» (3:0) дома.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 4,8. 0

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