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    «Химки» и «Рубин» много не забьют

    «Химки» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Химки» — «Рубин»
    Роман Шаронов
    В матче 1/16 финала Кубка России встретятся «Химки» и «Рубин». Поединок пройдет в Москве на стадионе «Новые Химки». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года
    Химки
    • Химки 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 2.57
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    «Химки»

    «Химки» прекрасно чувствуют себя в ФНЛ. Клуб имеет всего лишь одно поражение в этом сезоне. Оно было 3 тур назад в матче с «Торпедо» (1:0). После этого коллектив выиграл 1:0 у «Чайки» и со счетом 0:3 хозяева разобрали «Факел».

    Вообще в 5 последних играх с участием «красно-черных» забивала лишь одна команда. При этом тотал был не больше двух.

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    Дома команда выиграла 7 матчей кряду. Два прошлых поединка заканчивались со счетом 1:0.

    В Кубке России «Химки» стартовали с крупной победы над «Авангардом». Там была зафиксирована победа московского коллектива со счетом 4:1.

    «Рубин»

    «Рубину» нелегко. Команда проиграла 4 встречи подряд. Последняя игра вообще закончилась для «бордовых» разгромом. Питерский «Зенит» забил гостям 5 безответных голов.

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    Ранее клуб уступил 2:1 «Оренбургу». Получается, что «Рубин» проиграл в двух гостевых поединках кряду. Это будет третий выездной матч, так что такой график должен как-то сказаться на игроках.

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    Прогноз

    2.75 и 2.55 — коэффициенты на победу обеих команд соответственно. На ничью букмекеры предложили цифру 3.20.

    В прошлом году «Химки» и «Рубин» встречались в рамках Кубка России. Тогда гости выиграли, но не в основное время.

    Скорее всего, что в этот раз тоже будет упорная борьба. Первые хорошо играют дома, а вторым нужно как-то реабилитироваться. Предлагаем вариант «тотал меньше 2.5» за 1.75. 0

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