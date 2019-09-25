«Химки» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В матче 1/16 финала Кубка России встретятся «Химки» и «Рубин». Поединок пройдет в Москве на стадионе «Новые Химки». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Рубин».

«Химки»

«Химки» прекрасно чувствуют себя в ФНЛ. Клуб имеет всего лишь одно поражение в этом сезоне. Оно было 3 тур назад в матче с «Торпедо» (1:0). После этого коллектив выиграл 1:0 у «Чайки» и со счетом 0:3 хозяева разобрали «Факел».

Вообще в 5 последних играх с участием «красно-черных» забивала лишь одна команда. При этом тотал был не больше двух.

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Дома команда выиграла 7 матчей кряду. Два прошлых поединка заканчивались со счетом 1:0.

В Кубке России «Химки» стартовали с крупной победы над «Авангардом». Там была зафиксирована победа московского коллектива со счетом 4:1.

«Рубин»

«Рубину» нелегко. Команда проиграла 4 встречи подряд. Последняя игра вообще закончилась для «бордовых» разгромом. Питерский «Зенит» забил гостям 5 безответных голов.

Ранее клуб уступил 2:1 «Оренбургу». Получается, что «Рубин» проиграл в двух гостевых поединках кряду. Это будет третий выездной матч, так что такой график должен как-то сказаться на игроках.

Представители Казани проигрывали в 6 из 7 последних встреч. В 4 играх подряд они пропускают больше двух голов.

Прогноз

2.75 и 2.55 — коэффициенты на победу обеих команд соответственно. На ничью букмекеры предложили цифру 3.20.

В прошлом году «Химки» и «Рубин» встречались в рамках Кубка России. Тогда гости выиграли, но не в основное время.

Скорее всего, что в этот раз тоже будет упорная борьба. Первые хорошо играют дома, а вторым нужно как-то реабилитироваться. Предлагаем вариант «тотал меньше 2.5» за 1.75. 0