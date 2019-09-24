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    «Арсенал» не оставит шансов «Ноттингему»

    «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Английской лиги 24 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
    Букайо Сака
    В 1/16 финала Кубка Английской лиги «Арсенал» будет принимать «Ноттингем Форест». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 24 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

    «Арсенал»

    Для лондонского коллектива грядущий матч в Кубке лиги будет первым в нынешнем сезоне. До сих пор «канониры» выступали лишь в АПЛ и Лиге Европы.

    Если говорить о чемпионате, то на данный момент после 6 туров «Арсенал» занимает 4 место в турнирной таблице с 11 очками в активе. А в своей группе в еврокубках подопечные Эмери лидируют с 3 баллами и разницей мячей 3:0.

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    После победы в Премьер-лиге над «Бернли» (2:1), «канониры» три матча не выигрывали. Сперва лондонцы уступили «Ливерпулю» (3:1), а затем дважды разошлись миром с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Уотфордом» (2:2).

    В Лиге Европы «Арсенал» уверенно справился с «Айнтрахтом» (0:3), а в последнем поединке в АПЛ команда Эмери в меньшинстве одолела «Астон Виллу» (3:2).

    «Ноттингем Форест»

    В Кубке Английской лиги «лесникам» довелось сыграть уже 2 матча. В 1/64 финала эта команда минимально переиграла «Флитвуд» (1:0), а 27 августа в следующем раунде плей-офф «Ноттингем» легко расправился с «Дерби Каунти» (3:0).

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    • После победы над «баранами» подопечные Сабри Лямуши сыграли вничью с «Престоном» в Чемпионшипе (1:1).

    Затем «ловкие деревья» одолели «Суонси» на выезде (0:1), а в поединке 21 сентября команда дома взяла верх над «Барнсли» (1:0).

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    После 8 туров Чемпионшипа «Ноттингем Форест» имеет в своем активе 15 очков. В этих встречах красные забили 11 голов, пропустив 6 мячей.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,37, на ничью 5,50, а на победу «Ноттингема Форест» — 7,20.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Английской лиги 24 сентября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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